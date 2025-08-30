Süper Lig’de tarihi an: Galatasaray 4000. golünü attı, Rize’yi 3-1 mağlup etti!

Rams Park’ta oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Davinson Sanchez’in kafa vuruşuyla öne geçen Galatasaray, bu golle Süper Lig tarihindeki 4000. golünü kaydetmiş oldu. Kolombiyalı stoperin golü, kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.

Maçkolik’e göre, 65. dakikada Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı. 73. dakikada ise Varesanovic, Çaykur Rizespor adına skoru 2-1’e getirdi. 90+2. dakikada Mauro Icardi sahneye çıkarak maçın sonucunu belirledi ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 12’ye yükseltti. Konuk ekip Rizespor ise 1 puanda kaldı.

KAAN AYHAN’A 100. MAÇ TÖRENİ

Galatasaray’da 100. maçına çıkan Kaan Ayhan için özel bir tören düzenlendi. Ayhan’a, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi.

Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Singo da ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Singo, 90. dakikada Osimhen’in yerine oyuna dahil oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA ALINMADI

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kadroya alınmadı. Suudi Arabistan’ın NEOM takımından transfer teklifi almasının ardından ayrılmak isteyen oyuncu, süreçte sağlık sorunlarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmamıştı.

Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Barış Alper, mental yorgunluğu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından maç kadrosuna yazılmadı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir hazırlık yaptı. “Müsabaka öncesinde stat hoparlörlerinden milli duyguları öne çıkaran marşlar çalan sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, LED ekranlarda ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan ifadelere yer verdi.”