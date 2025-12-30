Süper Lig'de transfer raporu: Kim gidiyor, kim imzalıyor? İşte son durum...
Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulüplerde hareketlilik zirveye çıktı. Özellikle şampiyonluk yarışındaki devlerin kadro planlamasında yaşanan sıcak gelişmeler ve dünya yıldızlarının isminin masada olması gündemi sarstı. İşte son dakika transfer gelişmeleri...
Trendyol Süper Lig'de devre arasına girilirken transfer kulisleri hareketlendi. Alman basını BILD'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Robert Lewandowski transferi için devrede.
Sarı-lacivertlilerin bu transferde MLS ekibi Chicago Fire ve Suudi Arabistan kulüpleriyle ciddi bir rekabet içinde olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin Polonyalı golcü için yakın zamanda resmi teklif yapacağı iddia ediliyor.
KANARYA'DA 90 MİLYON EURO'LUK OPERASYON
Fanatik'e göre, Fenerbahçe'de gündem sadece Lewandowski ile sınırlı değil. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin takımdan ayrılması durumunda rotayı Alexander Sörloth'a çevirecek.
Norveçli golcü 4 yıllık sözleşme talep ederken, bu transferin Fenerbahçe'ye toplam maliyetinin 90 milyon Euro'yu bulacağı hesaplanıyor.
Öte yandan İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve İtalya Serie A'dan AS Roma, Jayden Oosterwolde'ye talip oldu.
Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı stoper için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Oyuncunun ocak ayında mı yoksa sezon sonunda mı gönderileceği konusundaki karar ise henüz verilmedi.
ASLAN'DA MALİYETLER CEP YAKIYOR
Galatasaray, orta saha kurgusuna Mario Lemina’nın daha sert ve genç bir versiyonunu eklemek istiyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Atalanta’dan Ederson ve Club Brugge’den Onyedika yer alıyor.
Ancak maliyetler yönetimi düşündürüyor. Özellikle Atalanta'nın Brezilyalı orta saha Ederson için kapıyı 40 milyon Euro’dan açması planları zora soktu. Yönetim, ocak ayında bu kadar yüksek bir maliyetin altına girmeye sıcak bakmıyor.
KARTAL'DA GURBETÇİ HAMLESİ KAMPA YETİŞECEK
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlılar, 2 Ocak’ta Antalya Belek’te kampa girecek ve 10 Ocak’a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Gündemdeki isim Salih Özcan'ın transferinin resmiyete kavuşmasının ardından kampa katılması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcunun transferiyle yabancı kontenjanında yer açılacak olması yönetimin elini rahatlatacak.
Öte yandan Kocaelispor, Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan'ı kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler başlarken, milli futbolcunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakabileceği konuşuluyor.
TRABZONSPOR'A MENAJER ÖNERİSİ
Beşiktaş'ın eski sol beki Arthur Masuaku, İngiliz ekibinde beklenen performansı sergileyemedi ve sadece 4 maçta 217 dakika sahada kalabildi. Menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerilen Masuaku için bordo-mavili yönetimin henüz net bir karar vermediği ifade edildi.