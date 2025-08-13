Süper Lig'de yeni dönem başlıyor! Artık sahada hiçbir şey gizli kalmayacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında hakemlerin ve federasyon temsilcilerinin yaka kamerası kullanacağını açıkladı. ASELSAN üretimi ODAKAN Yaka Kamerası ile alınan kayıtlar beş yıl boyunca saklanacak.
TFF, Türkiye’de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, ASELSAN iş birliğiyle Süper Lig ve 1. Lig’de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınacağını duyurdu. İlk etapta İstanbul’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park, FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanı sıra Gaziantep Stadyumu dahil 7 stadyumda teknolojik kurulumların tamamlandığı bildirildi.
GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇINDA İLK UYGULAMA
Milli savunma sanayi şirketi ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk kez 8 Ağustos’ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezon açılış maçında kullanıldı. Gaziantep Stadyumu’ndaki karşılaşmada saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası taktı ve anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.
TFF, yaka kameralarının sadece temsilcilerde değil, 4. hakemlerde de kullanılacağını açıkladı. Böylece saha içinde yaşanan tüm anlar kayıt altına alınacak.
KAYITLAR 5 YIL BOYUNCA SAKLANACAK
ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli ve görüntülü kayıtların beş yıl süreyle TFF’nin dijital havuzunda güvenli şekilde saklanacağı belirtildi.