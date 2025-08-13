Süper Lig'de yeni dönem başlıyor! Artık sahada hiçbir şey gizli kalmayacak

TFF, Türkiye’de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, ASELSAN iş birliğiyle Süper Lig ve 1. Lig’de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınacağını duyurdu. İlk etapta İstanbul’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park, FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanı sıra Gaziantep Stadyumu dahil 7 stadyumda teknolojik kurulumların tamamlandığı bildirildi.

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇINDA İLK UYGULAMA

Milli savunma sanayi şirketi ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk kez 8 Ağustos’ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezon açılış maçında kullanıldı. Gaziantep Stadyumu’ndaki karşılaşmada saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası taktı ve anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.

TFF, yaka kameralarının sadece temsilcilerde değil, 4. hakemlerde de kullanılacağını açıkladı. Böylece saha içinde yaşanan tüm anlar kayıt altına alınacak.

KAYITLAR 5 YIL BOYUNCA SAKLANACAK

ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli ve görüntülü kayıtların beş yıl süreyle TFF’nin dijital havuzunda güvenli şekilde saklanacağı belirtildi.