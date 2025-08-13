Süper Lig'de yeni dönem başlıyor! Artık sahada hiçbir şey gizli kalmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında hakemlerin ve federasyon temsilcilerinin yaka kamerası kullanacağını açıkladı. ASELSAN üretimi ODAKAN Yaka Kamerası ile alınan kayıtlar beş yıl boyunca saklanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Süper Lig'de yeni dönem başlıyor! Artık sahada hiçbir şey gizli kalmayacak
Yayınlanma:

TFF, Türkiye’de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, ASELSAN iş birliğiyle Süper Lig ve 1. Lig’de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınacağını duyurdu. İlk etapta İstanbul’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park, FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanı sıra Gaziantep Stadyumu dahil 7 stadyumda teknolojik kurulumların tamamlandığı bildirildi.

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇINDA İLK UYGULAMA

Milli savunma sanayi şirketi ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk kez 8 Ağustos’ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezon açılış maçında kullanıldı. Gaziantep Stadyumu’ndaki karşılaşmada saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası taktı ve anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.

TFF, yaka kameralarının sadece temsilcilerde değil, 4. hakemlerde de kullanılacağını açıkladı. Böylece saha içinde yaşanan tüm anlar kayıt altına alınacak.

KAYITLAR 5 YIL BOYUNCA SAKLANACAK

ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli ve görüntülü kayıtların beş yıl süreyle TFF’nin dijital havuzunda güvenli şekilde saklanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanı Bolat, 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda konuştuTicaret Bakanı Bolat, 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda konuştuGündem
DEM Parti’den TBMM Komisyonuna kapsamlı dernek listesiDEM Parti’den TBMM Komisyonuna kapsamlı dernek listesiGündem
Türkiye Futbol Federasyonu
Günün Manşetleri
Orman yangınları ekonomiyi de kül etti
Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar
106’sı çocuk 235 kişi açlıktan öldü
Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki
Türkiye-Gürcistan ortak operasyonu
Ticaret Bakanı Bolat'tan açıklama
Kapsamlı dernek listesi
"YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"
Bakan Ersoy’dan tarihi hedefler ve büyük şenlik müjdesi
Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı
Çok Okunanlar
1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var!
13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı?