Süper Lig'de yılın transfer bombası! Muhammed Salah ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor, dünya futbolunun önemli isimlerinden Mısırlı oyuncu Muhammed Salah ile her konuda anlaşma sağladı. Serbest statüde bulunan yıldız futbolcunun resmi sözleşmeyi imzalamak üzere yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Muhammed Salah ile anlaşma sağlandı - Resim: 1

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Karadeniz ekibi, uzun bir süredir gündeminde tuttuğu uluslararası yıldıza formayı giydirmeye hazırlanıyor.

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Muhammed Salah ile anlaşma sağlandı - Resim: 2

Bordo-mavili yönetim, kariyerine serbest oyuncu statüsünde devam eden Mısırlı futbolcu ile yürüttüğü görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı.

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Muhammed Salah ile anlaşma sağlandı - Resim: 3

Yapılan son görüşmelerin ardından tarafların tüm şartlarda el sıkıştığı ve her konuda prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Muhammed Salah ile anlaşma sağlandı - Resim: 4

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Kulüp ile oyuncu arasında sağlanan mutabakatın ardından gözler resmi prosedürlere çevrildi. Planlamalara göre tecrübeli futbolcu yarın İstanbul'a ayak basacak.

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Muhammed Salah ile anlaşma sağlandı - Resim: 5

Şehre gelişinin hemen ardından kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncu, bu aşamada herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda kendisini Trabzonspor'a bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atacak.

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