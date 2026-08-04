Süper Lig'de yılın transfer bombası! Muhammed Salah ile anlaşma sağlandı
Trabzonspor, dünya futbolunun önemli isimlerinden Mısırlı oyuncu Muhammed Salah ile her konuda anlaşma sağladı. Serbest statüde bulunan yıldız futbolcunun resmi sözleşmeyi imzalamak üzere yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Karadeniz ekibi, uzun bir süredir gündeminde tuttuğu uluslararası yıldıza formayı giydirmeye hazırlanıyor.
Bordo-mavili yönetim, kariyerine serbest oyuncu statüsünde devam eden Mısırlı futbolcu ile yürüttüğü görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı.
Yapılan son görüşmelerin ardından tarafların tüm şartlarda el sıkıştığı ve her konuda prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Kulüp ile oyuncu arasında sağlanan mutabakatın ardından gözler resmi prosedürlere çevrildi. Planlamalara göre tecrübeli futbolcu yarın İstanbul'a ayak basacak.
Şehre gelişinin hemen ardından kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncu, bu aşamada herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda kendisini Trabzonspor'a bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atacak.