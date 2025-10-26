Süper Lig'de zirve alev aldı! Lider Galatasaray, formda Göztepe'yi ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de zirve yeniden şekilleniyor! Namağlup lider Galatasaray, taraftarı önünde ligin dişli ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Okan Buruk'un yıldızları seriyi sürdürebilecek mi, yoksa Stanimir Stoilov'un öğrencileri Rams Park'ta dev bir sürprize mi imza atacak? İşte maçın tüm detayları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, nefes kesecek bir zirve yarışına sahne oluyor! Ligin namağlup lideri Galatasaray, sahasında son haftaların dikkat çeken ekibi Göztepe'yi konuk ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta taraftarının da desteğiyle galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise İstanbul'dan sürpriz bir sonuçla dönerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

PUAN DURUMU KRİTİK!

Bu dev mücadele öncesi Galatasaray, oynadığı 9 maçta topladığı 25 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Konuk Göztepe ise 9 maçta topladığı 16 puanla 5. sırada bulunuyor ve Avrupa kupaları hedefini kovalıyor. İzmir ekibi, son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak formda bir görüntü çizdi.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmanın tüm detayları belli oldu. Karşılaşma bugün saat 17.00'de beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER!

Teknik direktörler Okan Buruk ve Stanimir Stoilov, bu kritik mücadelede sahaya sürecekleri kadroları belirledi.

Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Çakır, R. Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, I. Jakobs, M. Lemina, G. Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Göztepe (3-4-1-2): M. Lis, Furkan Bayır, Heliton, M. Bokele, Arda Okan, Rhalıdney, A. Dennis, M. Cherni, Efkan, Janderson, Juan.

