Süper Lig’i sallayacak transfer planı: Galatasaray dünyaca ünlü kaleci için devreye girdi

Galatasaray, sezonun sona ermesiyle birlikte transferde ses getiren adımlar atmaya başladı. Bu adımların ilki, Bayern Münih’ten ayrılan Leroy Sané ile anlaşılması oldu. Avrupa’da büyük yankı uyandıran bu transferin ardından gözler şimdi kaleci transferine çevrildi.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Diario Sport, Galatasaray’ın transfer gündeminde bu kez Avrupa’nın en iyi kalecileri arasında gösterilen Marc-André ter Stegen’in yer aldığını yazdı. Habere göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesi Barcelona’da devam eden Alman kaleci için ilk resmi teklifini sundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarında daha ileriye gidebilmesi için iki veya üç önemli transfere daha ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Başkan Dursun Özbek ise bu talepleri bu yaz gerçekleştirmekte kararlı.