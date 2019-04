Aytemiz Alanyaspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Sural için tören düzenlendi.

Aytemiz Alanyaspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor ailesinin çok kıymetli bir evladının kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti. Sural'ın ailesine, sevdiklerine, Alanyaspor camiasına, taraftarlarına, hocalarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Bugün telefonla görüştüğüm Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in kulübümüze ve Alanya halkına ve kulübüne, taraftarlarına baş sağlığı dileklerini iletmek istiyorum. Gerçekten adeta kahrolduk. Bugün resmi bir ziyaret için gittiğim Kuzey Irak'ta bu üzüntü verici haberi başkanımızdan aldık. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Kulübümüze, taraftarlarımıza, tüm yetkililerimize, Valimize ve Alanya Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.



"Zaten Bratislava'ya gidiyorum, giderken de bırakmak istedik"

Sural'ın cenazesinin bu gece Antalya'dan İstanbul'a yarın sabah da ilk uçakla, 07.00 civarında kalkacak uçakla Çekya'ya göndereceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ailesini de birazdan kendi uçağıma (ATA uçağı) alıp Prag'a ulaştıracağız. Zaten Brastislava toplantısına gidiyorum. Giderken de bırakmak istedik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Sparta Prag takımına da gösterdiği dayanışma için de teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Prag'dan özel uçak ailesini almak için göndermek istediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi her zaman sahip çıkacağız. Biz Sural'ın ve ailesini çok sevdik. Tüm takım arkadaşları hocamız, taraftar, teknik ekibimiz çok sevmişti. Efendiliğiyle sevildi. Onlar da Alanya'yı çok sevdi. Taraftarları, kulübü çok sevdi. Bu inşallah bu törenle kalmayacak. Hiç bir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Sural'ı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Acılarını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden gelen kulüp başkanlarına siyasetçilere, taraftarlara ve bütün camiaya teşekkür eden



Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Gerçekten acımız çok büyük. İlk defa ne söyleyeceğimi bilemediğim yerdeyim. Hepinizden özür diliyorum. Josef Sural bizim ailemizin çok önemli, çok değerli bir parçasıydı. Karakter olarak da çok kaliteli bir kardeşimizdi. Josef Sural kardeşimizi bugün burada ebediyete uğurlayacağız. Camiamıza sabırlar diliyorum. Paylaştığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sural ailemizin çok değerli bir parçasıydı."

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu Sural'ın tabutuna karanfil bıraktı. Futbolcular ve teknik ekip tarafından omuzlanan tabut Antalya'ya gönderildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi bir ziyaret için Slovakya'ya giderken, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çekyalı oyuncusu Josef Sural'ın eşi Denisa, minik kızları Vanessa ve Melissa Denise'yi, Çekya Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a bırakmak üzere ATA uçağına alarak Antalya'dan ayrıldı.



Sürücü tutuklandı

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise sürücü Esat Altıntaş'ın tutuklandığı bilgisinin kendisine geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "İlçe Emniyet Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre araçta iki şoför olduğu ve bu sürücülerin gelirken Konya'da şoför değişikliği yaptıklarını futbolcularımız ve kendileri de söyledi. Ama kazayı hatırlamadıklarını söylüyorlar. Son olarak bana gelen sürücünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiği ve sürücünün tutuklandığıdır" dedi. Diğer yedek sürücü hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.