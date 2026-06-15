Suudi Arabistan-Uruguay maçı ertelenecek mi? Dünya Kupası'nda kavurucu sıcak ve nem alarmı!

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında kritik bir eşiğe geldi. "Yeşiller", 8. Grup mücadeleleri kapsamında Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD’nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu’nda Uruguay Milli Takımı ile sahaya çıkacak. İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı bu zorlu grupta bir üst tura yükselmek isteyen ekip, köklü bir geçmişe sahip rakibi karşısında erken puanlar alarak turnuvaya olumlu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

MİAMİ'DE KAVURUCU SICAK VE NEM ALARMI

Karşılaşmanın teknik ve taktik hazırlıkları sürerken, maçtan saatler önce hava koşulları gündemin ilk sırasına yerleşti. Miami yetkili makamları, maç günü boyunca şehri etkisi altına alacak şiddetli bir sıcak dalgası için resmi uyarılar yayınladı. Medya mensubu Nawaf Al-Aqil'in aktardığı bilgilere göre, termometrelerin 33 dereceyi göstereceği kentte, yüksek nem hava şartlarını daha da zorlaştıracak ve stadyumda bulunanlar sıcaklığı 40 dereceye yaklaşmış olarak hissedecek.

Al-Aqil, maçın başlama saatinin de bu sıcak ve nemli havaya denk geleceğini ifade etti. Başlama vuruşu sırasında hava sıcaklığının 31 derece civarında olması beklenirken, yağmur ihtimali %40 seviyelerine ulaşıyor. Bölgede şiddetli yağış ve sık şimşeklerin eşlik edeceği gök gürültülü fırtınalar yaşanabilir.

Yeşiller taraftarının büyük bir heyecanla beklediği bu önemli karşılaşma öncesi, meteorolojik koşulların maçın gidişatını doğrudan etkilemesi veya durumun tehlikeli bir hal alması halinde maçın ertelenmesi endişesiyle gözler gökyüzündeki gelişmelere çevrilmiş durumda.