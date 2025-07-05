Suudi devini yıktılar! İlk yarı finalist Fluminense oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadelede Fluminense ile Al Hilal kozlarını paylaştı. ABD’nin Orlando şehrinde yer alan Camping World Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Brezilya ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Zorlu geçen 90 dakikanın ardından Fluminense, rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Fluminense, maçın 40. dakikasında Martinelli’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Al Hilal bu gole 51. dakikada Marcos Leonardo’nun kaydettiği golle karşılık vererek skoru dengeledi. Mücadelenin kırılma anı ise 70. dakikada geldi. Fluminense’den Hercules, attığı golle takımını bir kez daha öne geçirerek galibiyeti getiren isim oldu.

FLUMINENSE YARI FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR

2-1’lik galibiyetin ardından yarı final bileti alan ilk takım olan Fluminense, Palmeiras - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.