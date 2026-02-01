Szalai’den Belözoğlu'na gönderme: Her şey yeni teknik direktör gelene kadar yolundaydı

Kasımpaşa ile yollarını ayıran Attila Szalai, ayrılığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Szalai, takımda yaşanan sürecin yeni teknik direktörün göreve gelmesiyle değiştiğini belirterek Emre Belözoğlu’na göndermede bulundu.

Szalai, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen hayat karşına beklenmedik zorluklar çıkarır. Kasımpaşa’ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyimi vermek ve sahada liderlik yapmak için geldim.

Her şey yolundaydı, yeni teknik direktör gelene kadar... İlk günden itibaren, benim sorumluluğum olmayan konulardan sorumlu tutulmaya başlandım. Bunlar Fenerbahçe’deki dönemimden kalan meselelerdi."

AÇIKLAMA YAPILMADAN KAPTANLIKTAN ALINDIM

Deneyimli futbolcu, kulüp içinde yaşanan iletişim sorunlarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan açıklamalar yapıldı. Tek bir birebir görüşme bile yapılmadan, kendisi de yıllarca kaptanlık yapmış ve bu rolün ne anlama geldiğini bilen biri tarafından kaptanlıktan alındım.

Yine de sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonel davrandım. Sonunda kendim için bir karar vermek zorunda kaldım: Saygı, dürüstlük ve açıklık vazgeçilmezdir. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanı."

Açıklamasının sonunda Kasımpaşa’ya teşekkür eden Szalai, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Teşekkürler Kasımpaşa. Kulüpte dürüst, destekleyici ve insani olan herkese teşekkür ederim; bu süreci benim için değerli kıldınız. Başım dik, vicdanım rahat ve önümdeki süreç için tam motivasyonla ayrılıyorum."