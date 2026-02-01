Szalai’den Belözoğlu'na gönderme: Her şey yeni teknik direktör gelene kadar yolundaydı

Kasımpaşa’dan ayrılan Attila Szalai, vedasının ardından yaptığı açıklamada yeni teknik direktör sürecine dikkat çekti. Macar futbolcu, sorumluluğu olmayan konular nedeniyle hedef alındığını ve kaptanlıktan alınmasının kendisiyle paylaşılmadığını söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Szalai’den Belözoğlu'na gönderme: Her şey yeni teknik direktör gelene kadar yolundaydı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kasımpaşa ile yollarını ayıran Attila Szalai, ayrılığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Szalai, takımda yaşanan sürecin yeni teknik direktörün göreve gelmesiyle değiştiğini belirterek Emre Belözoğlu’na göndermede bulundu.

Szalai, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen hayat karşına beklenmedik zorluklar çıkarır. Kasımpaşa’ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyimi vermek ve sahada liderlik yapmak için geldim.

Her şey yolundaydı, yeni teknik direktör gelene kadar... İlk günden itibaren, benim sorumluluğum olmayan konulardan sorumlu tutulmaya başlandım. Bunlar Fenerbahçe’deki dönemimden kalan meselelerdi."

AÇIKLAMA YAPILMADAN KAPTANLIKTAN ALINDIM

Deneyimli futbolcu, kulüp içinde yaşanan iletişim sorunlarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan açıklamalar yapıldı. Tek bir birebir görüşme bile yapılmadan, kendisi de yıllarca kaptanlık yapmış ve bu rolün ne anlama geldiğini bilen biri tarafından kaptanlıktan alındım.

Yine de sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonel davrandım. Sonunda kendim için bir karar vermek zorunda kaldım: Saygı, dürüstlük ve açıklık vazgeçilmezdir. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanı."

Açıklamasının sonunda Kasımpaşa’ya teşekkür eden Szalai, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Teşekkürler Kasımpaşa. Kulüpte dürüst, destekleyici ve insani olan herkese teşekkür ederim; bu süreci benim için değerli kıldınız. Başım dik, vicdanım rahat ve önümdeki süreç için tam motivasyonla ayrılıyorum."

İran'da protestolarda öldürüldü diye paylaşılan fotoğraf eski İsrail Başbakanı'nın oğluna ait çıktıİran'da protestolarda öldürüldü diye paylaşılan fotoğraf eski İsrail Başbakanı'nın oğluna ait çıktıDünya
"Baron Abla"ya kurye şoku! Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi"Baron Abla"ya kurye şoku! Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdiGündem
Emre Belözoğlu kasımpaşa
Günün Manşetleri
"Dünya bir saçmalıkla karşı karşıya"
Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!
Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir...
Çok Okunanlar
Attila Szalai’den Emre Belözoğlu'na gönderme Attila Szalai’den Emre Belözoğlu'na gönderme
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
1 Şubat’ta kar yağacak kentler belli oldu: Meteoroloji o illeri uyardı 1 Şubat’ta kar yağacak kentler belli oldu: Meteoroloji o illeri uyardı
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı!
Bugün altın ne kadar? Bugün altın ne kadar?