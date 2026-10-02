Szoboszlai’ye karşı Kvaratskhelia! Macaristan-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta üçüncü hafta heyecanı Macaristan-Gürcistan karşılaşmasıyla devam ediyor. Marco Rossi yönetimindeki Macaristan, Ramaz Svanadze’nin çalıştırdığı Gürcistan’ı Budapeşte’de ağırlıyor.

İlk iki haftanın ardından iki takım da 1’er puanda bulunuyor. Macaristan ile Gürcistan’ın henüz gol atamadığı grupta, taraflar üçüncü haftada hem gol hem de ilk galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde ilk 11’ler de belli oldu. Macaristan’da Dominik Szoboszlai, Gürcistan’da ise Khvicha Kvaratskhelia kaptan olarak sahaya çıkacak.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Macaristan-Gürcistan maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’un 3. hafta mücadelesi Puskás Aréna’da oynanacak.

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUM

Macaristan, grupta oynadığı ilk iki karşılaşmada bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 1 puan topladı. Marco Rossi’nin ekibi bu karşılaşmalarda gol atamazken kalesinde 1 gol gördü.

Macaristan’ın Uluslar Ligi’ndeki son dönem performansı da dikkat çekiyor. Macarlar, play-off aşamaları dahil olmak üzere turnuva formatında çıktıkları son 10 karşılaşmanın yalnızca 1’ini kazanabildi.

Ev sahibi ekip mücadeleye önemli eksiklerle çıkacak. Bendegúz Bolla, Barnabás Varga, Roland Sallai ve Callum Styles sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bolla’nın ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi.

Gürcistan da rakibi gibi ilk iki maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 1 puan çıkardı. Konuk ekip bu iki karşılaşmada gol atamadı ve kalesinde 1 gol gördü.

Ramaz Svanadze’nin ekibinde maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor ve Gürcistan mücadeleye tam kadro çıkacak.

Gürcistan’ın galibiyet hasreti ise yalnızca gruptaki ilk iki karşılaşmayla sınırlı değil. Konuk ekip, çıktığı son 6 resmi maçta galibiyet alamadı; bu süreçte 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Gürcistan aynı zamanda Uluslar Ligi’ndeki son 6 karşılaşmasında da galibiyete ulaşamadı.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN İLK 11’LERİ

Macaristan: B. Tóth, A. Osváth, W. Orbán, M. Csinger, M. Kerkez, A. Schäfer, A. Tóth, M. Tóth, D. Szoboszlai, Z. Nagy, D. Lukács.

Gürcistan: G. Mamardashvili, S. Goglichidze, L. Dvali, L. Lochoshvili, O. Kakabadze, L. Yegojian, O. Kiteishvili, H. Tsitaishvili, G. Chakvetadze, G. Mikautadze, K. Kvaratskhelia.

MAÇIN HAKEMİ

Macaristan-Gürcistan karşılaşmasını Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srđan Jovanović yönetecek.

Jovanović’in yardımcılıklarını U. Stojković ve M. Simović yapacak. Mücadelenin VAR hakemi M. Marković, AVAR hakemi ise J. Cvetkovic olacak.