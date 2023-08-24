Szymanski’den 1 gol 1 asist

Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Twente karşısında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Szymanski’den 1 gol 1 asist
Szymanski’den 1 gol 1 asist
Editör: Süleyman Daban
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Sebastian Szymanski, performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. İlk golde Oosterwolde’ye asisti yapan Polonyalı futbolcu, ikinci golün sahibi oldu.
Yeni sezon öncesi sarı-lacivertli takıma transfer olan Szymanski, Süper Lig ve Konferans Ligi’nde toplam 7 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcu Twente karşısında 84. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Fenerbahçe ezici galibiyet ile avantaj elde ettiFenerbahçe ezici galibiyet ile avantaj elde ettiSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # fenerbahçe # UEFA Avrupa Konferans Ligi # Szymanski
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