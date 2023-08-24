Szymanski’den 1 gol 1 asist

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Sebastian Szymanski, performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. İlk golde Oosterwolde’ye asisti yapan Polonyalı futbolcu, ikinci golün sahibi oldu.

Yeni sezon öncesi sarı-lacivertli takıma transfer olan Szymanski, Süper Lig ve Konferans Ligi’nde toplam 7 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki futbolcu Twente karşısında 84. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.