Taha Akgül başkanlığa aday

Milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Şampiyon sporcu bu duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Taha Akgül başkanlığa aday
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Taha Akgül'ün Açıklaması Şu Şekilde Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk güreşinin köklü tarihinden aldığı gücü geleceğe taşıyarak, genç sporcularımızın motivasyonunu artırmak ve onları zirveye ulaştırmak için çalışacağım. Ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir ekip ile birlikte, elde edeceğimiz başarılar ve oluşturacağımız lobiler sayesinde Türk güreşinin gücünü tüm dünyaya göstermek adına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğumu tüm kamuoyuna duyuruyorum" dedi.

Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandıktan sonra güreş kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

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