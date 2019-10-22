Taha Akgül Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Fatih Yaşarlı'dan bronz madalya

Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.

Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke'yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo) ve Enes Başar (67 kilo) mücadele edecek.