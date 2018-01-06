Pınar Karşıyaka: 84 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 76

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ziya Özorhon, Yener Yılmaz, Kerem Baki

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 10, Metin Türen 6, Egemen Güven 4, Waters 8, Wood 12, Kennedy 18, Jones 26, Banic, Berke Aygündüz, Alp Karahan, Görkem Doğan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 9, Uğur Dokuyan 2, Bircevic 14, Buva 20, Buckner 7, Klobucar 4, Toolson 17, Tevfik Akdamar 3

1. Periyot: 16-22

Devre: 43-37

3. Periyot: 58-62



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 84-76 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikayı 13-6 üstün geçti ve ilk çeyreği de 22-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakika içinde skoru 26-25'e getirdi ve öne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 16. dakikada skorda eşitliği (32-32) sağlasa da ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Bircevic'le sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 23. dakika içinde skora denge getirdi: 45-45. Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede konuk ekip, final periyoduna 62-58 önde girdi.

Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 35. dakika içinde skoru 66-62 yaptı. Kalan bölümde Berk Uğurlu ve Kennedy'nin basketleriyle skor üreten ve taraftarın da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.