Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ziya Özorhon, Yener Yılmaz, Kerem Baki
Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 10, Metin Türen 6, Egemen Güven 4, Waters 8, Wood 12, Kennedy 18, Jones 26, Banic, Berke Aygündüz, Alp Karahan, Görkem Doğan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 9, Uğur Dokuyan 2, Bircevic 14, Buva 20, Buckner 7, Klobucar 4, Toolson 17, Tevfik Akdamar 3
1. Periyot: 16-22
Devre: 43-37
3. Periyot: 58-62
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 84-76 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 7. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikayı 13-6 üstün geçti ve ilk çeyreği de 22-16 önde tamamladı.
İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakika içinde skoru 26-25'e getirdi ve öne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 16. dakikada skorda eşitliği (32-32) sağlasa da ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin başında Bircevic'le sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 23. dakika içinde skora denge getirdi: 45-45. Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede konuk ekip, final periyoduna 62-58 önde girdi.
Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 35. dakika içinde skoru 66-62 yaptı. Kalan bölümde Berk Uğurlu ve Kennedy'nin basketleriyle skor üreten ve taraftarın da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka: 84 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 76
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
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