Trabzonspor ile bulunan sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 6 aylık cezaya çarptırılan tecrübeli futbolcu, sözleşme fesihinin ardından Osmanlıspor ile sözleşme imzalamıştı. Cezasının kalkmaması halinde 2'nci yarıda Osmanlıspor forması giyemeyecekti.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Davacı/karşı davalı futbolcu Özer Hurmacı'nın ve davalı/karşı davacı Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşl. A.Ş.'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.06.2017 tarih ve E.2016/656 - K.2017/263 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 21.12.2017 Perşembe saat 14.00'te futbolcu Özer Hurmacı'nın ve taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Tarafların sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Davacı/karşı davalı futbolcunun itirazlarının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun asıl ve karşı dava yönünden verdiği kararların ortadan kaldırılmasına,
a) Asıl Dava Yönünden;
- Asıl davanın kısmen kabulüne,
- Davacı/karşı davalı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile 956.666,66 TL alacağın;
350.000,00 TL'sinin 01.06.2016,
350.000,00 TL'sinin 01.08.2016,
256.666,66 TL'sinin 22.08.2016 tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,
- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesih tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 3.362.658,34 TL fesih tazminatının ihtar tarihi olan 22.08.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,
- Davalı/karşı davacı kulüp tarafından 01.08.2016 tarih 27 sayılı karar ile davacı/karşı davalı futbolcu aleyhine verilen toplam 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline,
- Asıl dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,
b) Karşı Dava Yönünden;
- Karşı davanın reddine,
- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesihte haklı olduğunun tespitine,
- Davalı/karşı davacı kulübün sportif ceza talebinin reddine; davacı/karşı davalı futbolcu hakkında PFSTT'nin 30/1, 2 maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına,
- Davalı/karşı davacı kulübün fesih tazminatı talebinin reddine,
- Karşı dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile, karar verilmiştir."
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı.
Trabzonspor ile bulunan sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 6 aylık cezaya çarptırılan tecrübeli futbolcu, sözleşme fesihinin ardından Osmanlıspor ile sözleşme imzalamıştı. Cezasının kalkmaması halinde 2'nci yarıda Osmanlıspor forması giyemeyecekti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.