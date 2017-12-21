Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı.

Trabzonspor ile bulunan sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 6 aylık cezaya çarptırılan tecrübeli futbolcu, sözleşme fesihinin ardından Osmanlıspor ile sözleşme imzalamıştı. Cezasının kalkmaması halinde 2'nci yarıda Osmanlıspor forması giyemeyecekti.



Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



"Davacı/karşı davalı futbolcu Özer Hurmacı'nın ve davalı/karşı davacı Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşl. A.Ş.'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.06.2017 tarih ve E.2016/656 - K.2017/263 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 21.12.2017 Perşembe saat 14.00'te futbolcu Özer Hurmacı'nın ve taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Tarafların sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Davacı/karşı davalı futbolcunun itirazlarının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun asıl ve karşı dava yönünden verdiği kararların ortadan kaldırılmasına,



a) Asıl Dava Yönünden;



- Asıl davanın kısmen kabulüne,



- Davacı/karşı davalı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile 956.666,66 TL alacağın;



350.000,00 TL'sinin 01.06.2016,



350.000,00 TL'sinin 01.08.2016,



256.666,66 TL'sinin 22.08.2016 tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,



- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesih tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 3.362.658,34 TL fesih tazminatının ihtar tarihi olan 22.08.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,



- Davalı/karşı davacı kulüp tarafından 01.08.2016 tarih 27 sayılı karar ile davacı/karşı davalı futbolcu aleyhine verilen toplam 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline,



- Asıl dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,



b) Karşı Dava Yönünden;



- Karşı davanın reddine,



- Davacı/karşı davalı futbolcunun fesihte haklı olduğunun tespitine,



- Davalı/karşı davacı kulübün sportif ceza talebinin reddine; davacı/karşı davalı futbolcu hakkında PFSTT'nin 30/1, 2 maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına,



- Davalı/karşı davacı kulübün fesih tazminatı talebinin reddine,



- Karşı dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile, karar verilmiştir."