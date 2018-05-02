100 bin imza kampanyası yurt çapında sürüyor
100 bin imza kampanyası yurt çapında sürüyor
Amerika PKK/PYD ile yeni operasyon rotasını açıkladı
Amerika PKK/PYD ile yeni operasyon rotasını açıkladı
Mehmet Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi
Mehmet Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın, kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisi için yaptığı 'tüm taleplerin oy birliği ile reddine' karar verdiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın, kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisi için yaptığı 'tüm taleplerin oy birliği ile reddine' karar verdiğini açıkladı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tahkim kurulu #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.