Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın, kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisi için yaptığı 'tüm taleplerin oy birliği ile reddine' karar verdiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın, kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisi için yaptığı 'tüm taleplerin oy birliği ile reddine' karar verdiğini açıkladı.





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