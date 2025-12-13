Tahkim Kurulu, Serdal Adalı’nın hak mahrumiyeti cezasını iptal etti

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş’a verilen 2 milyon 700 bin TL para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı’ya uygulanan 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını oy çokluğuyla kaldırdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Tahkim Kurulu, Serdal Adalı’nın hak mahrumiyeti cezasını iptal etti
Yayınlanma:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve kulüp başkanı Serdal Adalı hakkında verdiği cezalarla ilgili kararını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, PFDK tarafından futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle Beşiktaş’a verilen 2 milyon 700 bin TL para cezasını ve kulüp başkanı Serdal Adalı’ya uygulanan 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını iptal etti.

Açıklamada, söz konusu kararların oy çokluğuyla alındığı belirtildi. Böylece Beşiktaş Kulübü’ne uygulanan para cezası ile Serdal Adalı’nın hak mahrumiyeti yaptırımı ortadan kalkmış oldu.

