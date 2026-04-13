Takım otobüsüne silahlı saldırı: 20 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Gana’da Berekum Chelsea takım otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi, pusu kurularak açılan ateş sonucu 20 yaşındaki futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Gana 1. Futbol Ligi ekiplerinden Berekum Chelsea’nin takım otobüsüne düzenlenen silahlı soygun saldırısında futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, maskeli ve silahlı kişilerin takım otobüsüne pusu kurarak yolu kestiği ve saldırganların ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucu 20 yaşındaki futbolcu Dominic Frimpong’un yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Gana Futbol Federasyonu da yayımladığı taziye mesajında genç futbolcunun ailesine, yakınlarına ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Açıklamada, olayın futbol camiasında büyük üzüntü yarattığı vurgulanarak, "Bu talihsiz olayın etrafındaki koşullara ilişkin soruşturmalar devam ederken federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı da dahil ilgili yetkililerle sürekli iletişim halindedir." denildi.

