Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: "Bu oyuncuyu bütçe çerçevesinde elimizde tutmak için uğraşacağız"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, ikinci yarıya formda başlayan Anderson Talisca'nın bonservisini almak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun çıkışa geçtiğini belirterek, "İkinci yarı başladıktan sonra müthiş katkısı var. Her maç çok iştahlı, çok istekli ve keyif veriyor. Herkesin hayatında iniş çıkışlar oluyor. Buradaki keskin dönüşte en önemli dokunuş Şenol Güneş'e ait. Attığı golden sonra hocaya doğru koşması bunun göstergesi. Şenol Güneş ile baba oğul gibi oldular. İki senedir bizimle beraber, müthiş katkı sağlıyor. Beşiktaş onu, o Beşiktaş'ı seviyor. Talisca gibi bir futbolcuyu kim kaybetmek ister. Bu oyuncuyu, bütçe çerçevesinde elimizde tutmak için uğraşacağız. Talisca'yı Beşiktaş'a kazandırmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Talisca'nın yeteneklerini sergilediğinde muhteşem bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Albayrak, "Kötü oynadığında tahammül edilmiyor, iyi oynadığında tadından yenilmiyor. Serbest vuruştan attığı golde de kalitesini gösterdi. O mesafeden serbest vuruşta gol atabilecek iki oyuncu var: biri Messi öbürü de Talisca... İkisi yarışa girse kim kazanır bilmiyorum." şeklinde konuştu.



"Dünkü futbol heyecanı geri getirdi"

Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor maçındaki performansına da değinen Albayrak şunları kaydetti:

"Başından sonuna kadar iştahlı, istekli, pas yapabilen, herkesin özlediği bir Beşiktaş vardı. Oynayan herkes çok büyük katkı sağladı. Beş gol de işin ödülü oldu. Zor bir fikstür başlıyor ama geniş bir kadromuz var. Hocanın anormal alternatifli bir ekibi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda ve ligde şampiyonluğu kovalıyoruz. Dünkü futbol bu heyecanı geri getirdi."



"Vagner Love ve Negredo farklı meziyette futbolcular"

Beşiktaş formasıyla ilk gollerini Kardemir Karabükspor maçında atmayı başaran Vagner Love'ın Alvaro Negredo ile büyük bir rekabete başlayacağından bahseden Metin Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vagner Love ve Negredo farklı meziyette futbolcular. Negredo bu takımın bir parçası. Golcü özelliği olduğu için herkes beklenti içinde ama şanssız bir dönem geçiriyor. Buna rağmen psikolojik olarak hiç düşmedi. Taraftarların da büyük desteği var. Vagner Love ve Negredo arasında ciddi bir rekabet olacak ve formayı hoca verecek."



"Fikstürün art niyetli hazırlandığını düşünmüyorum"

Metin Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçları için federasyona erteleme talebinde bulunacaklarını söyledi.

Albayrak, "Ziraat Türkiye Kupası için müracaatımız olacak. Kağıt üzerinde bile 'Ne oluyoruz' dediğimiz bir fikstür var, üç günde bir üst düzey maç oynayacağız. Fikstürün art niyetli hazırlandığını düşünmüyorum. Ertelemenin olmasını isteriz ama olmazsa da dünyanın sonu değil. Bizim için her maçı kazanmak önemli. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyoruz. Eğer bu bir ülke işiyse bireysel bakmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.