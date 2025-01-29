Talisca'dan transferiyle ilgili ilk açıklama

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Talisca, "Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Talisca'dan transferiyle ilgili ilk açıklama
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sarı-lacivertlilere transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe TV'ye konuşan Talisca, "Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim, bu takımı desteklemeye devam edin." dedi.

Sarı-lacivertli takımı çok motive bulduğunu belirten Talisca, "Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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