“Tarafsızlık ilkesi hiçe sayıldı!” Galatasaray, beIN Media Group’u TFF’ye şikayet etti!

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi şikayette bulundu. Sarı Kırmızılı kulüp, yayıncının son dönemdeki yayınlarında tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini, manipülatif görüntülerle kamuoyunda olumsuz algı oluşturduğunu ve eşit yayıncılık standartlarına uymadığını savundu.

Açıklamada öne çıkan başlıklar arasında, Okan Buruk’un görüntülerinin manipülatif biçimde kullanılarak teknik direktörün sürekli hakemlerle tartışan biri gibi gösterildiği, kamera açıları ve tekrar standartlarında eşitsizlik yaşandığı, bazı takımlar lehine yayın politikası izlendiği ve personel görevlendirmelerinde çıkar çatışması bulunduğu iddiaları yer aldı.

TFF’den tarafsızlık denetimi ve disiplin süreci talep eden Galatasaray, bu yayın anlayışının devam etmesi halinde RTÜK, Rekabet Kurumu ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde de yasal süreç başlatacağını bildirdi. Kulüp, Türk futbolunun adil ve saygın bir zeminde gelişmesi için sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye’nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür.

Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşım hem yayıncı kuruluş hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir olgudur.

1. Yayınlarda Taraflı Görsel Tercihler

Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak “hakemlerle sürekli tartışan biri” algısı oluşturulmaktadır. Bu tür yayın tercihleri, yorum farklılığını değil sistematik ve tarafsızlıktan uzak bir anlayışı yansıtmaktadır.

2. Yayın Standartlarında Eşitsizlik

Maç yayınlarında ve özetlerde, kamera açıları ve tekrar standartlarının farklı takımlar için farklı biçimlerde uygulanması, objektiflikten uzak bir yayın çizgisine işaret etmektedir.

3. Personel Seçimi ve Sosyal Medya İhlalleri

Yayıncı kuruluşun personel görevlendirmelerinde çıkar çatışmasına yol açan tercihlerde bulunması ve resmî sosyal medya hesaplarından Kulübümüzü hedef alan içeriklerin paylaşılması, kurumsal tarafsızlığı ciddi biçimde sorgulatmaktadır.

4. Resmî Başvurumuz ve Taleplerimiz

Kulübümüz, bu ihlallerin incelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî şikâyette bulunmuş, beIN Media Group yönetimine de yazılı uyarıda bulunmuştur.

TFF’den;

Yayıncı kuruluş hakkında tarafsızlık denetimi başlatılmasını,

Eşit yayıncılık ilkelerinin yeniden tesis edilmesini,

Sorumluluk halkasında disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz.

Bu yayın politikası sürmeye devam ettiği takdirde, Kulübümüz tarafından Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçler başlatılacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunun adil, saygın ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü