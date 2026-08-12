Taraftar havalimanına akın etti! Vlahovic'in ilk sözleri Beşiktaşlıları coşturdu

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi. Yaklaşık 3 bin taraftar tarafından havalimanında karşılanan golcü, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Taraftar havalimanına akın etti! Vlahovic'in ilk sözleri Beşiktaşlıları coşturdu - Resim: 1

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir uğraş verdiği bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

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Taraftar havalimanına akın etti! Vlahovic'in ilk sözleri Beşiktaşlıları coşturdu - Resim: 2

Siyah-beyazlılar serbest statüde bulunan golcü oyuncu Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın prensipte el sıkıştığı Vlahovic İstanbul'a geldi.

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Taraftar havalimanına akın etti! Vlahovic'in ilk sözleri Beşiktaşlıları coşturdu - Resim: 3

Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç ve golcü futbolcuyu taşıyan uçak saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

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Taraftar havalimanına akın etti! Vlahovic'in ilk sözleri Beşiktaşlıları coşturdu - Resim: 4

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Dusan Vlahovic, terminal çıkışında bulunan yaklaşık 3 bin taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Taraftar havalimanına akın etti! Vlahovic'in ilk sözleri Beşiktaşlıları coşturdu - Resim: 5

26 yaşındaki golcü oyuncu, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Şampiyon olmak istiyoruz. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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Taraftar havalimanına akın etti! Vlahovic'in ilk sözleri Beşiktaşlıları coşturdu - Resim: 6

Asbaşkan Murat Kılıç ise, "Camiamız arkamızda olsun daha çok yıldız getireceğiz. Dusan bir dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz" cümlelerine yer verdi.

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Taraftar havalimanına akın etti! Vlahovic'in ilk sözleri Beşiktaşlıları coşturdu - Resim: 7

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZA ATACAK

Konuşmasının ardından kendisini bekleyen araca binen Sırbistanlı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

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