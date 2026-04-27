Taraftarı bıçaklayan saldırgan yakalandı: Yaralının tedavisi sürüyor

Antalya’da dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından galibiyet kutlaması yapan bir taraftarı bıçaklayarak yaralayan şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi’nde meydana geldi.

Derbi mücadelesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar galibiyet kutlaması için sokağa çıktı. Bu sırada iki takım taraftarları arasında yaşanan tartışmada, derbiyi arkadaşlarıyla izleyen Mehmet A. isimli Galatasaray taraftarı bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli, bugün öğlen saatlerinde Altınova Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet A.'nın tedavisi sürüyor.