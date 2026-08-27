Taraftarlar havalimanında karşıladı! Miretti'den ilk açıklamalar: "Yüzde yüzümü vereceğim"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için yüzde yüzümü vereceğim ve başlamak için sabırsızlanıyorum, hazırım. Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda etkili oldu kariyerimi geliştirmek için. Hocamızı da İtalya'dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemde hocamın da etkisi gerçekten büyük" ifadelerini kullandı.