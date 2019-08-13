Liverpool ve Chelsea'nin karşılaşacağı UEFA Süper Kupa finalini izlemek isteyen taraftarlar, dünyanın dört bir yanından İstanbul'a geliyor.

Futbolda 44. UEFA Süper Kupa İstanbul'da yapılacak maçla sahibini bulacak.



Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Chelsea'nin karşılaşacağı mücadelede tuttukları takımı tribünde desteklemek isteyen taraftarlar tarifeli uçaklarla maça bir gün kala İstanbul’a gelmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları'nın Londra'dan kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul'a eşiyle gelen Hint asıllı İngiliz vatandaşı Dapak Patel, İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini söyledi.

Liverpool taraftarı Patel, maçı izlemek için geldiklerini belirterek, "İstanbul’da, güzel bir şehirde Chelsea ve Liverpool’u izlemek için geldik. 2005 yılında da Liverpool’un Milan ile maçı vardı onu da izlemeye gelmiştik. O zaman 3-1 kazanmıştık bu sefer de öyle kazanacağız. Muhammet Salah’ı çok seviyorum." diye konuştu.

Pakistan'nın Lahor kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden oradan da İstanbul'a gelen Pakistanlı Şahid Butt ise 3 çocuğuyla birlikte Süper Kupa final maçını izlemek için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Butt ailesi, "Liverpool 2-0 kazanacak." dedi.

Liverpool taraftarı Tunuslu Muhammed Ahmao da 3 arkadaşıyla maçı tribünden izlemek için geldiklerini söyledi. Böyle bir maçı ilk kez izleyeceklerini dile getiren Ahmao, "İlk kez iki İngiliz takımı final maçında oynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool’u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor." ifadelerini kullandı.



"İstanbul futbolun başkentidir"

Ahmao, Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün daha burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir." dedi.

Final maçını izlemek için Liverpool formasıyla Rusya'dan gelen kadın taraftarlar Galya ve Alexandra da İstanbul'da oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti. Galya, "Rusya’nın St. Petersburg kentinden geliyoruz. Maçı izledikten sonra bir gün daha burada kalacağız. İstanbul'un meşhur yerlerini gezeceğiz. Daha sonra da evimize döneceğiz." şeklinde konuştu.

Alexandra ise röportaj sırasında Türkçe olarak İstanbul'u çok sevdiğini söyledi.

