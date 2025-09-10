Tarih yazdılar! Finlandiya, EuroBasket’te ilk kez yarı finalde

Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Finlandiya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Finlandiya, rakibini 93-79 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Finlandiya, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde ilk kez son dört takım arasına kalmayı başardı. Yarı finalde Almanya ile Slovenya arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak olan Finlandiya, tarihi başarısını taçlandırmak istiyor.

JANTUNEN VE MARKKANEN FARK YARATTI

Mücadelede Finlandiya adına öne çıkan isimlerden biri 19 sayı ile oynayan Jantunen oldu. Yıldız oyuncu Markkanen ise 17 sayılık katkısıyla takımını sırtlayan isimlerden biriydi. Maxhuni 15, Salin 14, Valtonen ve Nkamhoua ise 8’er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Finlandiya'nın takım olarak gösterdiği etkili savunma ve hızlı hücum geçişleri, Gürcistan’ın ritmini bozdu. İlk periyodu 28-15 önde kapatan Finlandiya, devreyi de 57-40’lık farkla tamamladı.

Gürcistan cephesinde ise Mamukelashvili 22 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Sanadze 19, Shengelia ise 18 sayı kaydetti. Ancak Shengelia, maçın bitimine 3 dakika kala diskalifiye edilerek oyun dışında kaldı.

Turnuva tarihinde bugüne kadar çeyrek finalin ötesine geçemeyen Finlandiya, bu zaferle basketbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. Taraftarlarının da yoğun destek verdiği karşılaşma, ülke basketbolu için bir dönüm noktası oldu. Finlandiya, yarı finalde Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Gözler şimdi bu tarihi başarıyı finalle taçlandırmak isteyen Finlandiya'nın performansında olacak.