Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu

Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır karşısında yaptığı asistle Diego Maradona'yı geride bıraktı. Turnuva tarihindeki asist sayısını 9'a çıkaran futbolcu, rekorun tek sahibi konumuna yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu - Resim: 1

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu - Resim: 2

Karşılaşmada Cristian Romero'nun attığı golün pasını veren Lionel Messi, takımının galibiyetine katkı sağlarken aynı zamanda bireysel bir rekorun da sahibi oldu.

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Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu - Resim: 3

MARADONA'YI TAHTINDAN ETTİ

1966 yılından bu yana tutulan Opta verilerine göre, Messi bu maç öncesinde Dünya Kupası asist sıralamasında zirveyi vatandaşı Diego Maradona ile paylaşıyordu.

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Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu - Resim: 4

Mısır karşısında kaydettiği asistle birlikte 39 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde toplam 9 asiste ulaştı.

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Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu - Resim: 5

Messi, bu sayede 8 asistli Maradona'yı geride bırakarak turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi.

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Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu - Resim: 6

Arjantinli yıldızın turnuva tarihindeki asist yolculuğu 2006 yılına dayanıyor. Messi, Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol pasını 2006 yılında oynanan Sırbistan-Karadağ karşılaşmasında vermişti.

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Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu - Resim: 7

O mücadelede Messi'nin pasında Hernan Crespo fileleri havalandırmıştı.

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Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu - Resim: 8

Mısır maçında gelen son asist, 2006'da başlayan bu seriyi rekorla sonuçlandırmış oldu.

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