Tarihe geçti! Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu
Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır karşısında yaptığı asistle Diego Maradona'yı geride bıraktı. Turnuva tarihindeki asist sayısını 9'a çıkaran futbolcu, rekorun tek sahibi konumuna yükseldi.
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmada Cristian Romero'nun attığı golün pasını veren Lionel Messi, takımının galibiyetine katkı sağlarken aynı zamanda bireysel bir rekorun da sahibi oldu.
MARADONA'YI TAHTINDAN ETTİ
1966 yılından bu yana tutulan Opta verilerine göre, Messi bu maç öncesinde Dünya Kupası asist sıralamasında zirveyi vatandaşı Diego Maradona ile paylaşıyordu.
Mısır karşısında kaydettiği asistle birlikte 39 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde toplam 9 asiste ulaştı.
Messi, bu sayede 8 asistli Maradona'yı geride bırakarak turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi.
Arjantinli yıldızın turnuva tarihindeki asist yolculuğu 2006 yılına dayanıyor. Messi, Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol pasını 2006 yılında oynanan Sırbistan-Karadağ karşılaşmasında vermişti.
O mücadelede Messi'nin pasında Hernan Crespo fileleri havalandırmıştı.
Mısır maçında gelen son asist, 2006'da başlayan bu seriyi rekorla sonuçlandırmış oldu.