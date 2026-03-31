Tarihi Kosova-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, Avrupa Elemeleri play-off turu final müsabakasında bugün deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.
TARİHİ KARŞILAŞMADA İKİ EKİBİN DE 11'LERİ BELLİ OLDU
Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu dev randevu, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Milli heyecan, naklen yayınla TV8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
İNGİLİZ HAKEM MICHEAL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmanın yönetimini İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver üstlenecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yaparken, mücadelenin dördüncü hakemlik görevini Christopher Kavanagh yürütecek.
HEDEF: 2026 DÜNYA KUPASI BİLETİ
Mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkını resmen elde edecek. Kazanan taraf, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda yer alma onuruna erişecek.
MÜCADELEDE 11'LER AÇIKLANDI! İŞTE MİLLİLERİN İLK 11'İ...
EŞİTLİK HALİNDE UZATMALAR, ARDINDAN PENALTILAR DEVREDE!
Maçın 90 dakikalık normal süresinin beraberlikle sonuçlanması durumunda, 15’er dakikalık iki uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da düğümün çözülmemesi halinde, seri penaltı atışları Dünya Kupası’na gidecek ekibi belirleyecek.
Dünya Kupası vizesi için sahaya çıkacak olan Kosova ve Türkiye milli takımlarının başlangıç kadroları, zorlu randevu öncesinde resmen açıklandı.
Kosova: kalede Arijanet Muric’e görev verirken, saha dizilişinde Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Vedat Muriqi, Gallapeni, Hodza ve Hajdari isimlerini ilk 11’de tercih etti.
Türkiye: A Milli Futbol Takımımız ise kritik deplasmanda; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu tertibiyle sahada yer alacak.