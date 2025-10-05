Tarihi zafer: Ayhancan Güven ilk Türk DTM şampiyonu oldu

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot olmayı başardı. Güven, bu tarihi başarıyla Türkiye’nin motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tarihi zafer: Ayhancan Güven ilk Türk DTM şampiyonu oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Almanya’nın efsanevi Hockenheimring Pisti, 2025 DTM sezonunun final yarışına ev sahipliği yaptı. Şampiyonluk mücadelesine ikinci sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarış boyunca sergilediği istikrarlı ve agresif performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Bu sonuçla Güven, DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot unvanını elde etti. Aynı zamanda Türk motor sporları tarihinde bir dönüm noktasına imza atan genç sporcu, yarış sonrası büyük bir coşku yaşadı. Bu zafer, Türkiye’nin uluslararası motor sporlarındaki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti.

“ALTIN” KATEGORİDE TEK TÜRK PİLOT

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride yer alan Ayhancan Güven, bu klasmandaki tek Türk pilot olarak biliniyor. Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak dünyanın en prestijli pistlerinde Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

Red Bull’un desteğiyle 2019 yılından bu yana uluslararası arenada yarışan Güven, DTM zaferiyle birlikte hem kişisel kariyerinde hem de Türk motor sporlarının tarihinde yeni bir dönem başlattı.

Türkiye Gazze için ayakta: İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi sokaklardaTürkiye Gazze için ayakta: İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi sokaklardaGündem
Bakan Tekin’den dikkat çeken açıklama: 12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?Bakan Tekin’den dikkat çeken açıklama: 12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?Eğitim
Günün Manşetleri
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
PTT ve HGS adıyla binlerce vatandaşı dolandırdılar
6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak
22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!
Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan...
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Çok Okunanlar
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Bankalarda faiz fırtınası! Bankalarda faiz fırtınası!
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Krediyle araç alacaklar için uyarı! Krediyle araç alacaklar için uyarı!
2026 asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret ne kadar olacak?