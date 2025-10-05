Tarihi zafer: Ayhancan Güven ilk Türk DTM şampiyonu oldu

Almanya’nın efsanevi Hockenheimring Pisti, 2025 DTM sezonunun final yarışına ev sahipliği yaptı. Şampiyonluk mücadelesine ikinci sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarış boyunca sergilediği istikrarlı ve agresif performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Bu sonuçla Güven, DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot unvanını elde etti. Aynı zamanda Türk motor sporları tarihinde bir dönüm noktasına imza atan genç sporcu, yarış sonrası büyük bir coşku yaşadı. Bu zafer, Türkiye’nin uluslararası motor sporlarındaki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti.

“ALTIN” KATEGORİDE TEK TÜRK PİLOT

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride yer alan Ayhancan Güven, bu klasmandaki tek Türk pilot olarak biliniyor. Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak dünyanın en prestijli pistlerinde Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

Red Bull’un desteğiyle 2019 yılından bu yana uluslararası arenada yarışan Güven, DTM zaferiyle birlikte hem kişisel kariyerinde hem de Türk motor sporlarının tarihinde yeni bir dönem başlattı.