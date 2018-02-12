Kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için 878 milyon avro harcayan Manchester City, futbol tarihinin en pahalı takımı unvanını aldı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 878 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, Premier Lig'in 27. haftasının ardından en yakın rakibine 16 puan fark atan Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 878 milyon avroyla futbol tarihinin en pahalı takımı unvanını aldı.

Teknik direktör Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 500 milyon avronun üstünde bonservis ödeyen Manchester City, Paris Saint-Germain (805 milyon avro), Manchester United (747) ve Barcelona'yı (725) geride bıraktı.

Son 4 yılda 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, 497 milyon avroyla 6. sırada yer aldı.



Everton, paranın karşılığını alamadı

Milli futbolcu Cenk Tosun'u da transfer eden Everton'ın, 365 milyon avroyla Bayern Münih (363), Tottenham (358), Atletico Madrid (298) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden fazla para harcaması dikkati çekti.

Bu hafta itibariyle ligde 9. sırada yer alan, önceki üç sezonda ise 7'ncilikten yukarısını göremeyen Everton, başarının yalnızca paraya endeksli olmadığını gösterdi.

98 kulüpten 42'si, 100 milyon avro veya üstünde bonservis harcaması yaptı. Kadrosunu en ucuza kuran kulüp, 2 milyon avroyla Fransa'dan Troyes oldu.

Kadroları için ortalama 291 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga (131 milyon avro), Serie A (124), Bundesliga (113) ve Ligue 1 (97) takımları izledi.



Avrupa'nın 5 büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

1. Manchester City (İngiltere): 878 milyon avro

2. Paris Saint-Germain (Fransa): 805

3. Manchester United (İngiltere): 747

4. Barcelona (İspanya): 725

5. Chelsea (İngiltere): 592

6. Real Madrid (İspanya): 497

7. Liverpool (İngiltere): 461

8. Juventus (İtalya): 448

9. Arsenal (İngiltere): 403

10. Everton (İngiltere): 365