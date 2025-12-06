Tartışmalı penaltı kararı sonrası Hacıosmanoğlu’ndan sert tepki: ''Herkesle hesaplaşacağım''

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlık koltuğunda oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Samsunspor takımları arasında gerçekleşen müsabakanın 90+7. dakikasında verilen penaltı kararıyla alevlenen gerginlik hakkında Habertürk'e konuştu.

Başkan, 2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi etkinlikleri sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyordu. Başkan Hacıosmanoğlu, açıklamasının başlangıcında, milli duyguların üst düzeyde olduğu bir dönemde bu tip olayların yaşanmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hedefine bu kadar yaklaştığı bir günde bu tartışmaların ortaya çıkmasına dikkat çekti: "Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor."

'KÖPEKSİZ KÖY BULMUŞLAR ÇOMAKSIZ DOLAŞIYORLAR'

Hacıosmanoğlu, yaşanan durumu tarif ederken şu ifadeleri kullandı: "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi. TFF Başkanı, Türkiye'ye geri döner dönmez tartışmalara neden olan pozisyonla ilgili gereken adımları atacağının altını çizdi.