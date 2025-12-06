Tartışmalı penaltı kararı sonrası Hacıosmanoğlu’ndan sert tepki: ''Herkesle hesaplaşacağım''

Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının 90+7. dakikasında verilen tartışmalı penaltı kararına yurtdışından tepki gösteren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dönüşünde gereken adımların atılacağını söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tartışmalı penaltı kararı sonrası Hacıosmanoğlu’ndan sert tepki: ''Herkesle hesaplaşacağım''
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlık koltuğunda oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Samsunspor takımları arasında gerçekleşen müsabakanın 90+7. dakikasında verilen penaltı kararıyla alevlenen gerginlik hakkında Habertürk'e konuştu.

Başkan, 2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi etkinlikleri sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyordu. Başkan Hacıosmanoğlu, açıklamasının başlangıcında, milli duyguların üst düzeyde olduğu bir dönemde bu tip olayların yaşanmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hedefine bu kadar yaklaştığı bir günde bu tartışmaların ortaya çıkmasına dikkat çekti: "Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor."

'KÖPEKSİZ KÖY BULMUŞLAR ÇOMAKSIZ DOLAŞIYORLAR'

Hacıosmanoğlu, yaşanan durumu tarif ederken şu ifadeleri kullandı: "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi. TFF Başkanı, Türkiye'ye geri döner dönmez tartışmalara neden olan pozisyonla ilgili gereken adımları atacağının altını çizdi.

Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor? 3 milyon TL’nin 32 günlük getirisi tek tek hesaplandıMevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor? 3 milyon TL’nin 32 günlük getirisi tek tek hesaplandıEkonomi
Markete silahlı saldırı: Çalışan yaralandı, maskeli saldırganlar kayıplara karıştıMarkete silahlı saldırı: Çalışan yaralandı, maskeli saldırganlar kayıplara karıştıYurt
TFF ibrahim hacıosmanoğlu Galatasaray samsunspor
Günün Manşetleri
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Çok Okunanlar
Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor? Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor?
A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı! A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı!
Türkiye genelinde sağanak alarmı Türkiye genelinde sağanak alarmı
Altın yeniden yükselişte mi? Altın yeniden yükselişte mi?
Üşümezsoy açıkladı: Marmara’da büyük deprem riski var mı? Üşümezsoy açıkladı: Marmara’da büyük deprem riski var mı?