Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup etti.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan ve 53 bin 296 seyircinin izlediği karşılaşmada, Stuttgart'ın tek golünü 5. dakikada Daniel Ginczek kaydetti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Geçen hafta Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan Stuttgart, böylelikle Tayfun Korkut ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.
Ligde kalma mücadelesi veren Stuttgart 24 puanla 14. sırada kalırken, 31 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach 10. sıraya geriledi.
Bundesliga'nın 22. haftasında Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı tek golle yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup etti.