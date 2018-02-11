Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Tayfun Korkut, Stuttgart ile ilk galibiyetini aldı

Bundesliga'nın 22. haftasında Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı tek golle yendi

Tayfun Korkut, Stuttgart ile ilk galibiyetini aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup etti.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan ve 53 bin 296 seyircinin izlediği karşılaşmada, Stuttgart'ın tek golünü 5. dakikada Daniel Ginczek kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Geçen hafta Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan Stuttgart, böylelikle Tayfun Korkut ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

Ligde kalma mücadelesi veren Stuttgart 24 puanla 14. sırada kalırken, 31 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach 10. sıraya geriledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tayfun Korkut #stuttgart #futbol #bundesliga #borussia mönchengladbach
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.