Yarın sona erecek A Klasman Hakem Ara Semineri'nde sportmenlik dışı faul ve yürüme ihlali konularına değinilecek

Basketbolda A Klasman Hakem Ara Semineri İstanbul'da başladı.



Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Recep Ankaralı ve üyelerinin yanı sıra 32 A Klasman hakemin yer aldığı seminerde, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan karşılaşmaların değerlendirildiği bildirildi.



Sportmenlik dışı faul ve yürüme ihlali konularına değinileceğinin ifade edildiği seminerde, Nilsen Özbarlas ve Coşkun Teziç'in hakemlere eğitim vereceği kaydedildi.