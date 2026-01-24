TBF, Ergin Ataman'a yapılan saldırı için inceleme istedi

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın İsrail deplasmanında maruz kaldığı küfürlü tezahüratlar sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu devreye girdi. Federasyon, yaşanan skandalın ardından EuroLeague yönetimini acil göreve çağırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanan Maccabi Rapyd - Panathinaikos karşılaşmasıyla ilgili resmi bir girişimde bulundu.

İsrail ekibine konuk olan Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik yapılan küfürlü tezahüratlar üzerine federasyon, konunun incelenmesini talep etti.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

TBF’nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, İsrailli taraftarların davranışları sert bir dille eleştirildi. Federasyon, milli değerlere yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz."

'DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMALI'

Federasyon, Avrupa Ligi yönetiminden konunun takipçisi olmasını ve somut adımlar atılmasını istedi. Açıklamanın devamında, "Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

