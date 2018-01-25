İkinci gün Akhisar Belediye-Ankara DSİ'yi 73-72, Bahçeşehir Koleji ise Selçuklu Belediyesi'ni 79-72 yendi

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası Final Grubu'nda ikinci gün oynanan maçlarda, Akhisar Belediye ve Bahçeşehir Koleji rakiplerini mağlup etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan final grubunda ikinci gün müsabakalarında ilk maçında Akhisar Belediye, Ankara DSİ'yi 1 sayı farkla yendi. Manisa temsilcisi, ilk yarısını 41-36 önde tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyarak sahadan 73-72 galip ayrıldı.



Karşılaşmada Ankara DSİ'den Alihan Deniz Genç 24 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken Akhisar Belediye'den Serhat Uğur 18 sayı buldu.



Günün ikinci karşılaşması ise Bahçeşehir Koleji ile Selçuklu Belediyesi arasında oynandı.

İstanbul ekibi ilk yarısını 39-34 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında da Konya ekibi karşısında üstünlüğünü sürdürerek maçı 79-72 kazandı.



Bu karşılaşmada Selçuklu Belediyesi'nden William Lee Daniels 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bahçeşehir Koleji'nden ise Dewayne White Jr 17 sayı attı.

TBL Federasyon Kupası Final Grubu'nda yarı final karşılaşmaları yarın Antalyaspor-Türk Telekom ile Akhisar Belediye-Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak.