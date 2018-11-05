Schalke 04 Teknik Direktörü Tedesco, "İstanbul'da ev sahibi olmanın avantajını kullandılar, ancak burada bu avantaj onlarda değil." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Galatasaray'la karşılaşacak Almanya'nın Schalke 04 takımının teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk maçta iç saha avantajını kullanan rakiplerinin, rövanşta bu avantaja sahip olmayacağını ifade etti.



Tedesco, maçın oynanacağı Veltins Arena'da düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Schalke 04 Teknik Direktörü, "İstanbul'daki maçta ilk 30 dakika Galatasaray kalemizin önünde oynadı. Hücum olarak iyi oynadık ancak savunmada o kadar iyi değildik. İstanbul'da ev sahibi olmanın avantajını kullandılar, ancak burada bu avantaj onlarda değil." ifadelerini kullandı.



Bundesliga'daki son maçlarına da değinen Tedesco, "Son lig maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularım maça iyi konsantrasyon sağlayarak iyi bir örnek sergilediler." dedi.



Galatasaray'ın İstanbul'da seyirci avantajını iyi kullandığını belirten Tedesco, "İstanbul'da Galatasaray taraftarına kendimizi hazırlamıştık. Nefes kesici bir tezahürat vardı ancak burada bunun aynısının tekrarlanacağını sanmıyorum." diye konuştu.



Basın toplantısının ardından Schalke 04 takımı yarınki maç öncesi son antrenmanını yaptı.