Tedesco Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco'ya ödenecek tazminat tutarı netleşti. Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı KAP'a bildirirken, takımın kalan 3 haftada yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet edileceği açıklandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar resmen ayrıldı.
Sarı-lacivertli yönetim alınan bu kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, İtalyan teknik adama ödenecek tazminat bedeli de ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, görevden alınan tecrübeli çalıştırıcı Domenico Tedesco'ya 500 bin Euro tazminat ödedi.
Haberde, 40 yaşındaki İtalyan teknik adam ile sezon sonunda yollar ayrılmış olsaydı da ödenecek tutarın değişmeyeceği ve kendisinin yine aynı ücreti alacağı bilgisi yer aldı.
Fenerbahçe'de 7,5 ay boyunca görevde kalan ve bu süre zarfında takıma bir kupa kazandıran Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı resmi maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.
Tüm kulvarlarda 2.00 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de ise 2.14 puan ortalamasında kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin bitimine kalan 3 haftalık periyotta takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak.
SARI-LACİVERTLİLERDEN KAP'A RESMİ BİLDİRİM GELDİ
Sarı-lacivertlilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Domenico Tedesco ve beraberinde göreve başlayan teknik ekibi ile yollarımız ayrılmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız."