Tedesco İstanbul’a geldi: İlk isteği herkesi şaşırttı

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul’a gelir gelmez aldığı kararla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin otelde kalma teklifini reddeden genç çalıştırıcı, geceyi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde geçirerek camiaya güçlü bir mesaj verdi.

A Spor’un haberine göre, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan 39 yaşındaki İtalyan teknik adam, kulübün kendisine sunduğu otel konaklaması teklifini kabul etmedi. Bunun yerine Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni tercih eden Tedesco, “Bu atmosferi hissetmem ve hemen uyum sağlamam gerekiyor.” ifadelerini kullanarak göreve motive bir şekilde başladığını gösterdi.

GÖKHAN GÖNÜL TEKNİK EKİPTE

Yeni dönemin en dikkat çeken adımlarından biri ise teknik ekibe yapılan sürpriz oldu. Fenerbahçe’nin efsane kaptanlarından Gökhan Gönül, Domenico Tedesco’nun yardımcısı olarak kulübe geri döndü. Bu gelişme, camiada büyük heyecan yarattı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Domenico Tedesco, kariyerinde Avrupa’nın beş büyük liginden teklif aldığını belirterek, “Fenerbahçe’den gelen davet bende farklı bir heyecan uyandırdı.” dedi.

İtalyan teknik adam, Christoph Daum’la ilgili anılarını da paylaştı:

“Daum benim için çok değerli bir isim. Stuttgart’ta şampiyonluk yaşattığında genç bir antrenördüm. Babamla birlikte izlediğim bir idmanda, oyunculara birebir taktik anlattığını görmüştüm. Daha sonra Fenerbahçe’de iki kez şampiyon oldu. Onu her zaman büyük bir insan ve önemli bir teknik direktör olarak hatırlıyorum.”

