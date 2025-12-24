Tedesco istedi, yönetim aldı: Kanatlar artık ona emanet!

Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken bombayı patlattı.

Sarı-lacivertliler, sezon başında Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olan ve Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Anthony Musaba'yı renklerine bağlıyor.

Edinilen bilgilere göre transfer, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun talebi üzerine gerçekleşti. Alman teknik adamın, kanatlarda hızı ve bire birdeki yeteneğiyle fark yaratan, aynı zamanda "joker" özelliğiyle hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilen Musaba'nın alınmasını özellikle istediği öğrenildi.

6 MİLYON EURO'LUK BEDEL ÖDENECEK

Trt Spor'a göre, Fenerbahçe Yönetimi, Samsunspor ile yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullanma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, yaklaşık 6 milyon Euro olduğu belirtilen fesih bedelini Samsunspor'a ödeyerek oyuncuyu serbest statüye geçireceği bildirildi.

3.5 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

Prensip anlaşmasına varılan Hollandalı oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Transferin resmi prosedürlerinin ve ödeme işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması, Musaba'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

Bu sezon Karadeniz ekibiyle Süper Lig'de 22 maça çıkan Anthony Musaba, istikrarlı görüntüsüyle alkış topladı. Takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan genç kanat oyuncusu, hücum hattındaki dinamizmiyle ligin en etkili isimlerinden biri haline gelmişti.