Tedesco, milli arada basın mensuplarıyla bir araya geldi: 'Kaybedersek benim hatamdır, bahane aramam'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada basın mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerin çalışmalarını sürdürdüğü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbol direktörü Devin Özek ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TEK BAŞINIZA BİR ŞANSINIZ OLMAZ"

Takımının performansının arttığını ve bunun ekip olarak başarıldığını belirterek sözlerine başlayan genç çalıştırıcı, bu yükselişin tek bir kişiyle alakasının olmadığını söyledi. Tedesco, "Sadece ben değil, tek başınıza bir şansınız olmaz. Bunun üstesinden hep beraber geldik. Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Çok profesyoneller, aynı zamanda çok iyi insanlar" dedi.

Türkiye'de başkan değiştikten sonra çalışmanın kolay olmadığını ifade eden Tedesco, "Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara 'Sakin olun, işinize odaklanın' dedim. Onlarda bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Bu çıkış aynı zamanda oyuncularla ilgili bir durum. Sahada performans gösterenler onlar. Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu" ifadelerini kullandı. Tedesco, Devin Özek'in de sakin kalarak kendisini oyunculara ve çalışanlara tanıttığını ve çok fazla bilgi verdiklerini, hepsinin birleşiminin bu sürecin sırrı olduğunu belirtti.

40 yaşındaki bir teknik adam olmasına karşın kariyerinde 10 yılı geride bıraktığını ve birçok şey öğrendiğini vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti: "Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Oyuncuların işlerine odaklanmaları gerekiyor. Etkileri olan şeylere odaklanmaları gerekiyor. Sahayı, hava durumunu değiştiremezsiniz. Plzen'de 2 saat farkıyla oynadık. Norveç'te bizim için maç gece yarısı gibi olacak. Ya da hakem... Bizim için hiçbir farkı yok."

"DERBİLER ÇOK ÖZEL MAÇLAR"

Domenico Tedesco, derbilerin 3 puandan daha fazlası olduğunu ifade etti. Dünyanın her yerinde derbilerin moral olarak çok değerli görüldüğünü anlatan Tedesco, "Derbiler özel, çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için de derbiler çok önemli. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu" şeklinde görüş belirtti. Almanya'da Schalke-Dortmund, Rusya'da Spartak Moskova-CSKA Moskova derbilerinin çok önemli olduğunu hatırlatan Tedesco, "Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Çaykur Rizespor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var" dedi.

"NEDEN GALATASARAY MAÇINA ODAKLANALIM Kİ?"

Etkisinin olduğu durumlara odaklanmayı tercih ettiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz. Bir komşun yeni araba aldıysa sen de o arabayı istersin ya da dersinki onun çimi benimkinden daha yeşil. O kıyas olursa hayat sağlıklı bir hayat olmuyor."

Domenico Tedesco, takımında santrfor eksikliği problemi görmediğini dile getirdi. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko tipinde bir oyuncuya ihtiyaç bulunup bulunmadığı sorusuna İtalyan teknik adam şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri farklı oyuncular. Youssef makina gibi baskı yapıyor. Kontra baskı yapıyor. Bunun yanında şimdiye kadar 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada hiç problemimiz yok."

Farklı tipte forvet oyuncuları olduğunu belirten Tedesco, "Plzen maçında çift oynadığımızda bu da bizim için opsiyondu. Jhon (Duran) geri dönüyor. Bazı maçlarda farklı opsiyonlar olabilir. 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4-4-2 de bir opsiyon bizim için" dedi.

Sarı kart cezalarını normal gördüğünü belirten Tedesco, Nelson Semedo'nun Rize maçını kaçıracağını ancak bu durumun "oyunun bir parçası" olduğunu söyledi. Tedesco, Çaykur Rizespor maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak Jayden Oosterwolde ile ilgili soruya ise, "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok." yanıtını verdi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUN TARZINDA GÜCE ÇOK İHTİYAÇ VARDI"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, oyun anlayışının fiziksel güç gerektirdiğini ve bunun için çok çalıştıklarını belirtti. Geldiğinde takımla arada büyük bir fark olduğunu söyleyen Tedesco, "Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı" dedi. Süper Lig'in fiziksel açıdan çok güçlü olduğunu ve bu sebeple fiziksel gelişimi önemsediklerini aktaran Tedesco, hakem performanslarına ilişkin ise "Geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğun düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tedesco, Nene ve Kerem'in birebir oynayan oyuncular olmadığını, farklı kaliteleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"İRFAN CAN VE CENK KONUSUNDA YENİ DURUM YOK"

Domenico Tedesco, kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir durumun bulunmadığını ifade etti. "Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok" diyen Tedesco, Emre Mor'un ise 2 gün önce altyapıda antrenmanlara başladığını ve oyuncunun gündemlerinde bulunmadığını vurguladı.

Afrika Kupası'na gidecek oyuncularla ilgili olarak Tedesco, "Bizim yeteri kadar alternatifimiz var. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene orada olacak ama Jhon Duran geliyor, kanatta Oğuz var. Asensio'yu da oynatabiliriz ama kenarda merkeze yakın. Talisca da aynı şekilde oynuyor. Syzmanski de kesinlikle iyi bir alternatif olabilir" dedi.

Domenico Tedesco, sol kanat oyuncusu Archie Brown'un performansının düşmediğini savundu. Genç teknik adam, oyuncunun savunmaya daha yakın bir pozisyonda oynaması nedeniyle skor katkısının azaldığını dile getirerek, "Ondan hücum gücünü biraz aldık, bu doğru" dedi. Levent Mercan'ın da çok üst düzey çalıştığını belirten Tedesco, Semedo'nun da performansından çok memnun olduğunu "Adeta bir makina gibi. Şikayet etmiyor, sadece susup işini yapıyor" sözleriyle vurguladı.

"YÖNETİMDEN ÇOK MUTLUYUM"

Domenico Tedesco, başkan Sadettin Saran ve yönetimiyle aralarının çok iyi olduğunu söyledi. Taraftarların şampiyonluk hayali kurmaları gerektiğini ancak kendilerinin kuramayacağını belirten Tedesco, "Çok maç var, çok uzun bir yol. Çok uzağı düşünmek bize yasak" dedi.

Yeni başkanla ilgili düşüncelerini de paylaşan Tedesco, şunları kaydetti: "Yönetimden çok mutluyum. Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum gerçekten. Net ve dürüst bir insan. Zagreb maçından sonra ilk defa konuştuk ve ona dedim ki 'sen yeni geldin, beni buraya sen getirmedin, bana bay bay demek senin hakkın' dedim. Sonuçta bu, oyunun bir parçası... Ama başkan bana o güveni verdi. Büyük bir gösterge bu. Hoca olarak başkanın size duyduğu güvene ihtiyacınız var. Takımın, hocanın güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Biz işimize odaklandık, başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım."

Domenico Tedesco, Kolombiyalı santrforu Jhon Duran'ın milli aranın ardından oynama süresinin artacağına inandığını dile getirdi. Duran'ın adım adım ilerlediğini belirten Tedesco, "Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak" diye konuştu.

DEVİN ÖZEK: "TAKIM ŞU AN ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR"

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de takımın çok iyi performans sergilediğini ifade etti. Özek, "Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz" dedi.

Leverkusen'de sportif direktör olmadığını, 2 CEO ile çalıştığını ve namağlup şampiyon olduklarını hatırlatan Özek, "Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Takım iyi gidiyor. Önceden kadro kötüydü doğru çıkmadı. Antrenör kötüydü sonra o da iyi oldu. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum. Başkan çok pozitif biri, buna ihtiyacımız vardı. Negatif sonuçlardan dolayı bize güvendi, takıma enerji verdi. Çok iyi kararlar verdi. Yakın şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.