Tedesco'dan Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı açıklaması: Hiç şansımız yoktu, 5-0 olabilirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest’e 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“CHERİF, NET BİR OYUNCU”

Tedesco, ilk kez 11’de başlayan Sidiki Cherif’in performansıyla ilgili şöyle konuştu:

"Cherif, net bir oyuncu. Sadece gelecek için değil. Her zaman kendisinin genç bir oyuncu olduğundan bahsettim. Bu akşam kendisi sorunumuz değildi. Pres yaptı, koşular yaptı. İkinci yarının başında bir kaç şans yakaladı ama bu forvetle alakalı değil"

“HER İKİLİ MÜCADELEYİ KAYBETTİK”

Trabzonspor maçında 3’lü orta saha ile oynandığının hatırlatılması üzerine Tedesco, sistem tartışmalarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Her hafta elmas oynayamayız. Çünkü ona karşı oynamak kolaydır. Bergen'de oynadığımızda ne yaptığımızı gördünüz. Sürpriz bir formasyon. Elmasa karşı nasıl oynayacağınızı biliyorsanız ona karşı oynamak kolaydır. Yeterli yoğunluk olmadı. Her ikili mücadeleyi kaybettik. İkili mücadeleyi kaybederseniz sistemden bahsedemeyiz"

SKRINIAR İÇİN: “DURUMU CİDDİ GÖRÜNÜYOR”

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar hakkında Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın kontrol edeceğiz. Ama durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem"

“HİÇBİR ŞEY İŞE YARAMIYORDU… HAK ETTİK”

Maçın gidişatı, topu rakibe verme planı ve değişikliklerle ilgili Tedesco, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiçbir şey işe yaramıyordu. İlk golü nasıl yediğimizi görürseniz çok şey anlatıyor. Birebir mücadeleyi kaybediyorsunuz sonra golü yiyorsunuz. Kesinlikle bu maçı kaybetmeyi hak ettik. Bir takım iyi oynadı bir takım kötü oynadı. Sol taraftan memnun değildim. Trabzonspor maçında yoğun bir maç oynadı. Fiziksel olarak enerjisi bitmişti yeni oyuncular koymak istedim. Nene de aşırı yüklenme vardı. Bu sebeple ilk 11'de başlatmadık. Bu durumlardan başa çıkmalıyız. Tipik bir İngiliz takımı, yüksek bir fiziksel özellikte. Her ikili mücadelede bunu hissettik."

“ÇÖZÜMLERİMİZ VARDI AMA OYNAYAMADIK”

Nottingham Forest’in yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkmasıyla ilgili de konuşan Tedesco, şunları söyledi:

"Herkes kendini göstermek isteyecekti. Çözümlerimiz vardı ama oynayamadık. Açıkçası iyi bir maç çıkarmadık"

“TALISCA İLE DE GİTMEK İSTEDİK AMA İŞE YARAMADI”

Marco Asensio ve Talisca’nın rollerine ilişkin Tedesco, şu açıklamayı yaptı:

"Talisca, bugün ikinci forvet olarak oynadı. Marco'yu kanattan içeri çekmek istedik. Sağ kanattaydı ve 10 gol attığını biliyorsunuz. Pozisyonunu sorgulamaya başladık. Merkezi bir 10'a kaydı. Sadece kutunun içindeki 4 kişiyle değil Talisca ile de gitmek istedik ama işe yaramadı. Pas oyunumuzu oraya getiremedik. Karşımızda iyi oyuncular vardı."

OĞUZ AYDIN YANITI: “ZAMANI GELECEKTİR”

Oğuz Aydın’ın forma giymemesiyle ilgili soruya Tedesco şöyle yanıt verdi:

"Profesyonel olarak antrenman yapıyor ama zamanı gelecektir."

“HİÇ ŞANSIMIZ YOKTU, 5-0 DA OLABİLİRDİ”

Rövanşta Jayden Oosterwolde ve Milan Skriniar’ın forma giyemeyebileceğine dikkat çeken Tedesco, şu sözlerle bitirdi:

"Bu akşam çok fiziksel fark oldu. Çok istedik ama oyunu gördünüz. Bugün hiç şansımız yoktu. 5-0 da olabilirdi. 5-0 da olsa kabul ederdik. Bu konuda net olmamız, dürüst olmamız ve çözümler bulmamız gerekiyor”