Tedesco'dan Nottingham Forest rövanşı açıklaması: Mucize için azmimiz var

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İngiltere'de Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, turun sarı-lacivertli ekip için henüz bitmediğini ifade etti.

'MUCİZE İÇİN AZMİMİZ VAR'

İtalyan teknik adam, takımın motivasyonunun sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Avrupa Ligi neden bitmiş olsun. Orada bir mucize gerçekleştirmek için azmimiz var. Dışarıdayız diye düşünmüyoruz. Bu büyük bir hata olur. Benim aklımda böyle bir şey yok. Sakatlarımız var, kolay bir durum değil ama uzun bir sezonda böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hala şubat ayındayız 34 maç oynadık. Bu kadar maç sezonda oynanıyor."

Tedesco, camiaya vereceği mesaja dair gelen bir soruyu yanıtlarken, işinin çözüm bulmak olduğunu vurguladı: "Mesajımı her zaman sahada veririm. Büyük sözlerin adamı değilim. Basın toplantılarında dürüst ve düz olmaya çalışıyorum. Takıma sözlerim var. Onlarda bu inanç olmalı. Taraftarlar tabii ki çok önemli ama onlar bize sahada belli bir güven verebilirler. Benim için önemli olan oyuncuların içinde bu inanca sahip olmamız. Benim işim oyuncuların üstünden gerginliği de almak. Eylül ayında geldiğimde bana bir belge imzalatsanız ve 'Şubat ayında böyle bir durumda olacaksın.' deseniz kabul ederdim. Benim işim çözüm bulmak. Gerginlikle baskıyla başa çıkabilirim. Oyuncularım için bu baskıyı istemiyorum. Çok kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak. Personelle tüm sorumluluk bizde. Beşiktaş maçını son dakikada, pek çok maçı geri dönerek kazandık."

'ÇAĞRI HAKAN BALTA'NIN BURADA OLMASINDAN MEMNUNUZ''

Nottingham Forest ve Kasımpaşa karşılaşmalarındaki kadro tercihleri hatırlatılan deneyimli çalıştırıcı, "Her zaman kazanmak için en iyi takımı seçiyorum." dedi. Tedesco, antrenmana çıkan eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile ilgili değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: "Biz onun burada olmasından memnunuz. Satın alma sürecine dahil değilidim. Büyük bir yetenek. Onu buraya getirmek için gayret gösterdiler. A takıma katkı verir mi diye sordular. Kendisiyle konuştum, ilk izlenimim pozitifti. Bugün A takımla olmasa bile bizimle birlikte."

'AVRUPA LİGİ DİKKATİMİZİ DAĞITMIYOR'

İngiltere'den kötü bir sonuçla dönülmesi halinde bunun Süper Lig'e yansımalarının nasıl olacağı yönündeki soru üzerine Tedesco, sezonun uzunluğuna dikkat çekti: "Normalde puan tablosuyla ilgili konuşmuyorum. Takıma söyledim, herkes bu kadar yakına gelmiş olmamızı kabul ederdi. Her ne kadar Kasımpaşa'ya puan kaybetsek de bu kadar puan kazanmamız, bunlar pozitif. Türkiye Süper Ligi zor. Bazen oyuncularımın ne kadar güçlü olduklarını bilmediklerini düşünüyorum. Sezon uzun. Sezon nisan-mayıs gibi belli olacak ve biz orada olacağız. Bu sezon çok zor. Sadece sakatlıklar değil başka şeyler de oluyor. Biz hala buradayız ve takımla gurur duyuyorum. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında kötü oynamadık. İlk yarıda iyi değildik ama kendi evimizde 3-0 kaybettikten sonra oynamak kolay değil. İlk yarıda da oynamak kolay değildi ama ikinci yarıda tüm bu koşullara rağmen iyi oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Süper Lig de Avrupa Ligi de çok önemli bizim Avrupa Ligi'ni dikkatimizi dağıtacak bir şey olarak görmedim. Orada güçlü bir takıma karşı sıcak atmosferi yaşamak belki orada daha iyi olabiliriz. maçı kazanmaya çalışacağız."

LEVENT MERCAN: FARKLI BÖLGELERDE OYNAMAYA HAZIRIM

Toplantıda söz alan sarı-lacivertli oyuncu Levent Mercan ise yaşanan sakatlık süreçlerinde takımın kenetlenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Kasımpaşa maçında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada attığımız golle 3 puanı almayı bekliyorduk ama futbolda böyle şeyler oluyor. Hepimiz çok üzüldük. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Hocam beni başka bölgede oynatmak istiyorsa hazır olurum. Benim için fark etmez. Sol bek rahat ettiğim pozisyon ama böyle dönemlerde futbolcular her pozisyonda oynamaya hazır olmalı. Takım olarak çok iyi birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Kimse kimsenin sakatlanmasını istemez. Futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım ve en iyi şekilde herkes hangi pozisyonda olursa kendini göstermeli. Takıma çok güveniyorum. Herkes en iyisini yapar."