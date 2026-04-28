Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında: “Derbi mağlubiyetinin bedeli ağır oldu!”
Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk yarışında 7 puanlık farkın oluşmasıyla hızlanan bu karar, Alman basınında geniş yankı buluyor.
Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'den gönderilmesi, Almanya'da spor gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
Alman basını, ayrılığın arkasındaki en önemli nedenler olarak Galatasaray mağlubiyetini ve oluşan 7 puanlık farkı gösteriyor.
Sport 1
“Fenerbahçe, Galatasaray yenilgisinden sadece bir gün sonra teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. Tedesco, geçen sonbaharda Jose Mourinho'nun yerine Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. 45 maçta maç başına ortalama 2 puan ortalaması elde etti ancak Galatasaray'a karşı zirve mücadelesinde alınan yenilgiden sonra bitime sadece üç maç kala takımın şampiyonluk şansı neredeyse sıfıra indi.”
Kicker
“Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırdı. 2025'in ağustosunun sonunda Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Yerine Tedesco getirildi ve takımın ligde tekrar birinci sıraya çıkması hedeflendi. Fenerbahçe o sezon sadece iki maç kaybetmiş olsa da, on beraberlik lig lideri Galatasaray ile rekabet etmek için çok fazlaydı. Şimdi, İstanbul'da neredeyse sekiz ay geçirdikten sonra, bir kez daha kulüpsüz durumda.”
Bild
"Derbi mağlubiyetinin sonuçları var. Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'yu görevden aldı. Kulüp, yerel rakipleri Galatasaray'a karşı derbide aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından bu kararı aldı."
Sportschau
“Fenerbahçe Domenico Tedesco'yu kovdu. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı İstanbul derbisinde aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktörü Domenico Tedesco'yu görevden aldı. Son dört sezonda Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, pazar günü Galatasaray'a karşı oynadığı derbide 0-3 mağlup olduktan sonra, şampiyonluk şansı sadece matematiksel olarak kaldı. Ligde bitime üç maç kala, kulüp rekor şampiyon Galatasaray'ın yedi puan gerisinde bulunuyor.”
Sport
“Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, Tedesco'yu kovdu! Türkiye Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktörü Domenico Tedesco'yu görevden aldı.”
T-online
“Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. Alman teknik direktörün görevden alınması, Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından gerçekleşti. Türkiye liginde bitime üç maç kala Fenerbahçe, Galatasaray'ın yedi puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk şansı son derece azaldı. Muhtemelen bu, teknik direktörün görevden alınmasının en önemli nedeniydi.”