Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbi galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı planları değiştirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 29. haftada cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına odaklandı.

Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 2

Derbiden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Domenico Tedesco'nun Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü 11'i büyük ölçüde koruma planı, Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle zorunlu bir değişime uğradı.

Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 3

Fanatik'e göre, Asensio'nun sakatlığı, Fenerbahçe'nin hücum kurgusunu yeniden şekillendirecek. Tedesco'nun, Kayseri deplasmanında Talisca'yı forvet arkasına çekmesi planlanıyor. Bu hamleyle birlikte Brezilyalı oyuncu, uzun bir aranın ardından sahada ‘doğal’ pozisyonunda görev yapacak.

Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 4

Asensio'nun yokluğunda ilk 11'e dönmeye hazırlanan Sidiki Cherif ise ileri uçta forma giyecek.

Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 5

KANATTA KEREM AKTÜRKOĞLU BEKLENTİSİ

Kadroda yaşanması beklenen bir diğer değişiklik ise kanat bölgesinde gerçekleşecek. Beşiktaş karşısında ilk 11'de başlayan ancak bulduğu şansı iyi kullanamayan Musaba'nın yedeğe çekilmesi planlanıyor.

Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 6

Derbide sonradan oyuna girerek takımına zaferi getiren Kerem Aktürkoğlu'nun Kayserispor maçında ilk 11'deki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 7

Öte yandan Beşiktaş mücadelesinde takımına penaltı kazandıran Nene, hücum hattındaki yerini koruyacak.

Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 8

Fenerbahçe'de orta saha rotasyonu için de durum netleşiyor. Derbi öncesi yapılan son idmanda sakatlanan ve ağrılarına rağmen Beşiktaş maçında kulübede yer alan İsmail Yüksek tamamen iyileşti. Milli futbolcu teknik ekipten görev bekliyor.

Tedesco'nun yeni hücum planı belli oldu: Kerem ilk 11'e dönüyor! - Resim: 9

Buna karşın, Tedesco'nun Kayseri deplasmanında Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek'ten oluşan defansif ağırlıklı bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkması olası görünmüyor.

