Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Arkadaşlarımız gayretli bir şekilde çalışıyor ama daha da gayretli olması gereken arkadaşlarımız var. Şu anda tek düşüncemiz Konyaspor maçları"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve tek düşüncelerinin ikinci yarının başında hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçlar olduğunu söyledi.

Çalımbay, bordo-mavili takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 1461 Trabzon ile oynadığı mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Futbolcuların kamptaki performanslarıyla ilgili Çalımbay, "Oyuncularımızdan performanslarını üst seviyeye çıkarmalarını istiyoruz. Arkadaşlarımız gayretli bir şekilde çalışıyor ama daha da gayretli olması gereken arkadaşlarımız var. Onların da bir an önce tekrar kendi kapasitelerine ulaşması gerekiyor. Şu anda tek düşüncemiz Konyaspor maçları." dedi.

İki gün üst üste hazırlık maçı yaptıklarını ve bu karşılaşmalarda alınan sonuçların önemli olmadığını aktaran Rıza Çalımbay şöyle konuştu:

"Bu maçlarda önemli olan, arkadaşlarımızı hazır bir hale getirmek. Herkesi oynattık, herkese şans verdik. Önemli olan burada kazanacağımız şeyler. Bizim için önemli olan üst üste oynayacağımız Konyaspor maçları. Sakat arkadaşlarımızı kullanmadık, maç eksiği olan arkadaşlarımızı oynattık. Güzel bir hazırlık döneminin bir bölümü geçti. Yarın izin vereceğiz, sonra tekrar başlayacağız. Önce kupa, arkasından ligde Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarımız var. Tüm takım olarak oraya odaklandık. Çok iyi bir istikrar yakalamıştık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Her maç bizim için final niteliğinde."



"Transferde net bir durum henüz yok"

Bordo-mavili takımın transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çalımbay, şunları ifade etti:

"Bizim oyuncuya ihtiyacımız var. Sol bek zaten şart, iyi bir kanat oyuncusu kesinlikle şart. İki kanat oyuncusu büyük ihtimalle bizden ayrılacak. Bir de tabii stoper gerek. Gerçekten ihtiyacımız var. Tüm yönetim, başkan, herkes uğraşıyor. Devre arası transfer yapmak çok zor. Belirli kriterlerimiz var, onun dışına çıkamıyoruz. Tek amacımız kupaya kadar transferlerden en az ikisini yapabilmek. Ancak transferde net bir durum henüz yok. Kesinlikle sol bekte ihtiyacımız var, Mustafa olsa bile var. Tek kişi ile gidemezsiniz."

Deneyimli teknik adam, hazırlık maçlarında genç oyunculara da şans verdiklerinin altını çizerek, "Tüm arkadaşlarımızı deniyoruz, bugün de maçı kazanalım diye bakmadık. Maç eksiği olan Kucka oynadı. Dünkü maçta Olcay hiç oynamadı, bugün onu oynattık. Defansta genç arkadaşlarımıza şans verdik. Savaş arkadaşımızı görmek istedik. Hüseyin'den çok memnunum. İnşallah çok iyi bir futbolcu olacak. Bazı memnun olmadığımız arkadaşlarımız var. Onların daha iyi olmasını bekliyoruz. Genel olarak baktığınızda, çalışmadan çok memnunum. Bu çalışmayı maçlara yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.