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Tekme atan hakeme 3 ay men

Fransa'nın Nantes takımında oynayan Carlos'a tekme attıktan sonra kırmızı kart gösteren hakem Chapron üç ay men cezası aldı.

Tekme atan hakeme 3 ay men

Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Brezilyalı Diego Carlos'a önce tekme atan, ardından kırmızı kart gösteren hakem Tony Chapron, üç ay men cezası aldı.

Fransa Ligi Disiplin Komitesi, Paris Saint-Germain ile Nantes takımları arasında geçen ay oynanan maçta tekme attığı Carlos'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bırakan 45 yaşındaki hakem Chapron'a üç ay men cezası verdi.

Maç sonrasında hakem Chapron'a geçici olarak görev vermeyen federasyon, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos'un kırmızı kartını da iptal etmişti.

2004 yılından bu yana Fransa Birinci Ligi'nde düdük çalan ve kariyerinde 400'den fazla maça çıkan Chapron, bu sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa
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