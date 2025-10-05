Teknik Direktör Licka’dan sert sözler: “Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Gaziantep FK maçının ardından oyuncularını sert sözlerle eleştirdi. “Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim” diyen Licka, sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, takımının sergilediği performansı sert ifadelerle değerlendirdi.

Süper Lig’de oynadıkları 8 maçta sadece 3 puan toplayarak son sırada yer aldıklarını hatırlatan Licka, şunları söyledi:

“Problemimiz gol olmaması. Bunu kabul ediyoruz fakat yediğimiz goller de çocukça. Bugün de o çocukça gollerden yedik. İkinci yarı başlamadan önce ilk yarıdaki pozisyonların analizini yaptık. Aynı gösterdiğim pozisyonlardan golleri yedik. İki gol tamamen aynıydı. Süper Lig seviyesinde bu hataları yapamazsınız. Biz bu hataları tekrar ediyoruz. Konuşuyoruz, analiz yapıyoruz, oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum ancak anlamıyorlar. Ben artık ne yapabilirim? Samsunspor maçından sonra iki haftadır çalıştığımız şey savunma. Hep buna benzer şeyler üzerinde çalışıyoruz. Ömrümü harcadım, zamanımı da harcıyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait. 8 maç yaptık, 1 galibiyetimiz var ve Süper Lig seviyesinde bir takıma sahip değiliz. Bu kötü durumdan dönebilmek için çalışmamız gerek. Eğer gerçekten bir insan çalışmayı isterse geri dönüş yapabilir. Ancak bugün yediğimiz iki golü görünce ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum.”

“ŞU ANDA LİGİN EN KÖTÜ TAKIMIYIZ”

Takımın kötü gidişatına ilişkin gelen soruya Licka şu sözlerle yanıt verdi:

“Kariyerim takımın gidişatına bağlı ve şu anda gidişat hiçbir şekilde iyi değil. Şu anda ligin en kötü takımıyız. Ben de ligin en kötü hocası durumundayım. Kendim hakkımda şu anda hiç pozitif bir şey düşünemiyorum. Burada her şey sonuçlara bağlı oluyor. Sonuçlar iyi olursa ben de iyi biri olurum. Sonuçlar kötü olursa kimse benim yüzüme bakmaz. Bu sebepten çalışmamız gerekiyor. Videolarla daha çok zamanımı açmam gerekiyor. Her zaman olduğu gibi ömrümü harcamam gerekiyor. Şu ana kadar oyuncuların bilmesi gereken şeyleri onlara öğretmek durumundayım. Bunu yapmam gerek. Bu benim işim. Sadece çocuklara yardım edeceğim.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fatih karagümrük
