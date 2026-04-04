Teknik direktör Moe: Korkak gibi oynadık

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, takımının performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deplasmanda yüzde 64-65 topla oynamanın bugün hiçbir işe yaramadığını görmüş olduk. Korkak gibi oynadık. Topa sahip olmamıza rağmen ileri bölgede varlık gösteremedik. Hayal kırıklığı içerisindeyim. Tekrar ayağa kalmamız gerekiyor. Bizim için deplasmana gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de onlar için elimizden gelen mücadeleyi kalan maçlarda sahaya yansıtacağız"