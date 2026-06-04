Teknik direktörlük konusuna açıklık getirdi! Aziz Yıldırım'dan gündemi sarsacak sözler
Sarı-lacivertli camiada seçime sayılı günler kala vites artıran Yıldırım, hem transfer planlarını hem de stadyumla ilgili çılgın projesini ilk kez açık açık duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulundu. Güçlü bir kadro ve camia bütünleşmesiyle şampiyonluğun geleceğini vurgulayan Yıldırım, yönetim vizyonunu şu sözlerle özetledi:
Aziz Yıldırım: "Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu’nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz."
"GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK"
"Takımı yaparsanız, oyuncular da oynadıkları mevkilerde fark yaratırlar."
TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI
Kamuoyunda merakla beklenen teknik direktör tercihlerine ve Aykut Kocaman iddialarına değinen Yıldırım, görüşmelerin perde arkasını anlattı:
Aziz Yıldırım: “Adaylığımı açıklamadan önce Aykut Kocaman’la görüştük
‘Biz seçime gidiyoruz; seçimin sonucuna göre konuşuruz’ dedik. Ama söz verip, ‘gel antrenörlük yap’ demedik. Yabancı hoca adaylarımız da var. Direkt görüştüklerimiz olduğu kadar, endirekt görüştüğümüz isimler de var."
50 MİLYON DOLARLIK PROJE
Stadyum kapasitesinin artırılması yönündeki planlarını detaylandıran Aziz Yıldırım, projenin bütçesini ve süresini paylaşarak iddialı konuştu:
Aziz Yıldırım: "Stadın kapasitesini 50 milyon dolar harcayarak, 64 bine çıkartabiliriz! Nihat Özbağı iddialı, izinler olursa; 11 ayda yapacağını söylüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz, seçimden sonra başlayacak herhalde. Çatı 8 metre yukarı kaldırılacak. Aradaki boşluğa koltuklar gelecek. Nihat Özdemir de destek vereceğini söyledi. İzinler alındıktan sonra başlayacağız."
"Biz, bu stadın kapasitesini 64.000'e çıkartabiliriz. 50.000.000 dolar harcayarak..."
"İzinler olursa Nihat Özbağı, 10-11 ayda yapmayı planlıyor..."
"Nihat Özdemir de yardımcı olacağını söylüyor."
"12 YILLIK BAŞARISIZLIĞIN DURDURULMASI İÇİN..."
Kulübün mevcut gidişatını eleştiren ve adaylık gerekçesini açıklayan Yıldırım, transfer müjdesini de ekledi:
"Adını ne koyarsak koyalım, Fenerbahçe’nin bir gidişi var; bu başarısızlığın durması lazım.”
“Talip olduğum görev, 12 yıllık başarısızlığının durdurulması içindir.”
"İki tane santrforu yarın çözmüş oluruz. Bana kalsa seçimden sonra bunları yaparım..."
TFF'YE FİKSTÜR MESAJI
Sarı-lacivertli ekibe yönelik saha dışı oyunlara asla izin vermeyeceğini belirten Aziz Yıldırım, TFF ve hakem dünyasına adeta gözdağı verdi:
Aziz Yıldırım: "Benim takımıma hakemler oyun oynuyorsa, hemen anlarım! O zaman da gereğini yaparım!
Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti: Fikstür için de herkesin şikayeti var! Her sene ilk maç Kadıköy'de, ikinci maç Rams Park'ta! Dört senedir böyle olduğu için şikayet var, bunun değişmesi için talepte bulunuyorum. Ayrıca rakip Avrupa maçları sonrası deplasmana gitmiyor, biz deplasmana gidiyoruz.
"MİDE BULANDIRIYOR"
Taraftar şikayetçi. Küçük gibi gözüküyor ama mide bulandırıyor. TFF'ye derdimizi anlatacağız, düzelmesini istiyoruz. Beraber kura çekeceğiz, herkes görecek! TFF atama yapmayacak, biz kaderimizi çekeceğiz."