Teknik direktörlük konusuna açıklık getirdi! Aziz Yıldırım'dan gündemi sarsacak sözler

Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti: Fikstür için de herkesin şikayeti var! Her sene ilk maç Kadıköy'de, ikinci maç Rams Park'ta! Dört senedir böyle olduğu için şikayet var, bunun değişmesi için talepte bulunuyorum. Ayrıca rakip Avrupa maçları sonrası deplasmana gitmiyor, biz deplasmana gidiyoruz.